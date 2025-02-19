Як випрати штори, щоб вони зберегли форму та колір

Як часто прати штори?

Основне питання, яке виникає у господинь - як часто потрібно прати штори. Регулярність прання залежить від кількох факторів, таких як:

Кімната. Прання кухонних штор слід проводити частіше, ніж фіранок зі спальні, оскільки вони більш схильні до забруднень, жирних плям і пилу. У дитячій кімнаті також важливо прати штори частіше, оскільки пил на тканині може викликати алергії у дитини.

Тип портьєр. Прості штори без складок забруднюються менше, ніж складні конструкції з драпіруваннями, ламбрекенами або декоративними елементами.

Тканина. Тяжкі і ворсисті тканини, такі як оксамит і велюр, забруднюються швидше, ніж гладкі матеріали.

Розташування будинку. Якщо вікна виходять на шумну дорогу або промислову зону, штори виконують роль фільтра, вбираючи забруднення, тому їх слід прати частіше.

Склад сім'ї. Чим більше людей, тварин або дітей у домі, тим швидше забруднюються штори.

Стандартний проміжок прання штор - раз на пів року, але якщо в вашому домі є тварини, алергіки або ви живете в пиловому районі, краще прати штори раз на три місяці.

Рекомендації з прання штор

Щоб процес прання був ефективним і безпечним для тканини, слід дотримуватись кількох універсальних правил:

Температура води. Оптимальна температура для прання більшості тканин - 40°С. У холодній воді забруднення можуть не відійти.

Зняття крючків і затискачів. Перед пранням знімайте всі металеві елементи з штор. Виключення становлять м'які пластикові петлі.

Плями. Якщо плями в'їлися в тканину, їх варто прати заздалегідь або замочити штори на кілька годин перед основним пранням.

Миючий засіб. Використовуйте рідкі миючі засоби або капсули для прання - вони менше залишають розводів і добре вимиваються з тканини.

Сушка. Тканини, схильні до розтягування, краще сушити горизонтально, а легкі штори можна повісити на мотузку.

Як прати штори з різних тканин

Прання штор залежить від матеріалу, з якого вони зроблені. Кожну тканину потрібно прати відповідно до її особливостей:

Шовк, органза, вуаль. Ніжні тканини, такі як шовк і органза, потребують обережного підходу. Використовуйте делікатний режим і температуру води не вище 40°С. Для цих тканин краще придбати спеціальні миючі засоби.

Льон або бавовна. Для натуральних тканин оптимальна температура води - від 30°С до 40°С. Якщо матеріал включає антиусадкові компоненти, можна прати його при вищій температурі.

Блекаут. Для світлоблокуючих тканин рекомендується щадний режим прання при температурі до 40°С і віджим до 600 оборотів. Якщо тканина не розтягується після прання, її слід акуратно погладити.

Акрил і віскоза. Для акрилових і віскозних тканин також підходить делікатний режим прання при температурі до 40°С. Використовуйте спеціальні миючі засоби та кондиціонери.

Тафта. Штори з тафти можна прати в гарячій воді (до 50°С), але віджимати їх потрібно на мінімальних оборотах або вручну через м'який рушник.

Штори потребують делікатного прання (фото: Freepik.com)

Прання штор з декором

Штори з декоративними елементами, такими як люверси або бахрома, вимагають особливої уваги:

Штори на люверсах. Люверси з металу не можна зняти, тому для захисту тканини та машини завантажте штори в спеціальний мішечок.

Штори з бахромою. Коротка бахрома спокійно переносить машинне прання в спеціальному чохлі, а довгу краще прати вручну.

Штори з гачками. Якщо штори мають металеві гачки, їх обов'язково слід зняти перед пранням. Пластикові підвіски можна залишити, але закрийте їх перед завантаженням в барабан.

Як правильно прати штори в пральній машині

Щоб штори не пошкоджувались у процесі прання, варто дотримуватись кількох рекомендацій:

Вибір миючого засобу. Найкращий варіант - рідкі гелі, що підходять для різних типів тканин. Якщо використовуєте порошок, виберіть режим з додатковим полосканням, щоб уникнути розводів.

Режим прання. Для більшості тканин оптимальний режим - делікатний, з температурою води 30-40°С і мінімальним віджимом.

Ручне прання. При ручному пранні використовуйте рідкі миючі засоби, холодну воду та м'яку тканину для віджиму. Після прання штори слід сушити горизонтально.

Правильний догляд за шторами дозволить продовжити їхній термін служби та підтримувати чистоту в домі. Звичайні штори можна прати в пральній машині, але більш делікатні тканини вимагають ручного прання або прання в спеціальному мішку. Не забувайте враховувати склад матеріалу та оздоблення для вибору правильного режиму прання.