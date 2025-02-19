Как постирать шторы, чтобы они сохранили форму и цвет

Как часто стирать шторы?

Основной вопрос, который возникает у хозяек - как часто нужно стирать шторы. Регулярность стирки зависит от нескольких факторов, таких как:

Комната. Стирку кухонных штор следует проводить чаще, чем занавесок из спальни, поскольку они более подвержены загрязнениям, жирным пятнам и пыли. В детской комнате также важно стирать шторы чаще, поскольку пыль на ткани может вызвать аллергии у ребенка.

Тип портьер. Простые шторы без складок загрязняются меньше, чем сложные конструкции с драпировками, ламбрекенами или декоративными элементами.

Ткань. Тяжелые и ворсистые ткани, такие как бархат и велюр, загрязняются быстрее, чем гладкие материалы.

Расположение дома. Если окна выходят на шумную дорогу или промышленную зону, шторы выполняют роль фильтра, впитывая загрязнения, поэтому их следует стирать чаще.

Состав семьи. Чем больше людей, животных или детей в доме, тем быстрее загрязняются шторы.

Стандартный промежуток стирки штор - раз в полгода, но если в вашем доме есть животные, аллергики или вы живете в пыльном районе, лучше стирать шторы раз в три месяца.

Рекомендации по стирке штор

Чтобы процесс стирки был эффективным и безопасным для ткани, следует придерживаться нескольких универсальных правил:

Температура воды. Оптимальная температура для стирки большинства тканей - 40°С. В холодной воде загрязнения могут не отойти.

Снятие крючков и зажимов. Перед стиркой снимайте все металлические элементы со штор. Исключение составляют мягкие пластиковые петли.

Пятна. Если пятна въелись в ткань, их стоит стирать заранее или замочить шторы на несколько часов перед основной стиркой.

Моющее средство. Используйте жидкие моющие средства или капсулы для стирки - они меньше оставляют разводов и хорошо вымываются из ткани.

Сушка. Ткани, склонные к растяжению, лучше сушить горизонтально, а легкие шторы можно повесить на веревку.

Как стирать шторы из разных тканей

Стирка штор зависит от материала, из которого они сделаны. Каждую ткань нужно стирать в соответствии с ее особенностями:

Шелк, органза, вуаль. Нежные ткани, такие как шелк и органза, нуждаются в осторожном подходе. Используйте деликатный режим и температуру воды не выше 40°С. Для этих тканей лучше приобрести специальные моющие средства.

Лен или хлопок. Для натуральных тканей оптимальная температура воды - от 30°С до 40°С. Если материал включает антиусадочные компоненты, можно стирать его при более высокой температуре.

Блэкаут. Для светоблокирующих тканей рекомендуется щадящий режим стирки при температуре до 40°С и отжим до 600 оборотов. Если ткань не растягивается после стирки, ее следует аккуратно погладить.

Акрил и вискоза. Для акриловых и вискозных тканей также подходит деликатный режим стирки при температуре до 40°С. Используйте специальные моющие средства и кондиционеры.

Тафта. Шторы из тафты можно стирать в горячей воде (до 50°С), но отжимать их нужно на минимальных оборотах или вручную через мягкое полотенце.

Шторы нуждаются в деликатной стирке (фото: Freepik.com)

Стирка штор с декором

Шторы с декоративными элементами, такими как люверсы или бахрома, требуют особого внимания:

Шторы на люверсах. Люверсы из металла нельзя снять, поэтому для защиты ткани и машины загрузите шторы в специальный мешочек.

Шторы с бахромой. Короткая бахрома спокойно переносит машинную стирку в специальном чехле, а длинную лучше стирать вручную.

Шторы с крючками. Если шторы имеют металлические крючки, их обязательно следует снять перед стиркой. Пластиковые подвески можно оставить, но закройте их перед загрузкой в барабан.

Как правильно стирать шторы в стиральной машине

Чтобы шторы не повреждались в процессе стирки, следует придерживаться нескольких рекомендаций:

Выбор моющего средства. Лучший вариант - жидкие гели, подходящие для разных типов тканей. Если используете порошок, выберите режим с дополнительным полосканием, чтобы избежать разводов.

Режим стирки. Для большинства тканей оптимальный режим - деликатный, с температурой воды 30-40°С и минимальным отжимом.

Ручная стирка. При ручной стирке используйте жидкие моющие средства, холодную воду и мягкую ткань для отжима. После стирки шторы следует сушить горизонтально.

Правильный уход за шторами позволит продлить их срок службы и поддерживать чистоту в доме. Обычные шторы можно стирать в стиральной машине, но более деликатные ткани требуют ручной стирки или стирки в специальном мешке. Не забывайте учитывать состав материала и отделки для выбора правильного режима стирки.