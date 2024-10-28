Як випрати рюкзак, щоб він не втратив форму і колір: ефективні способи

Рюкзак - це незамінний аксесуар як для школи чи роботи, так і для подорожей. Щоб рюкзак служив довше і виглядав акуратно, його слід час від часу ретельно прати.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Martha Stewart розповідає, як за допомогою кількох простих кроків ви легко зможете повернути чистоту своєму улюбленому рюкзаку.
Якщо у вашому рюкзаку з’явився запах плісняви, використовуйте наступний метод:
Якщо немає доступу до пральної машини, не біда - рюкзак можна випрати вручну:
Частота прання рюкзака залежить від його використання. Якщо рюкзак щодня супроводжує вас у транспорті, класах чи офісах і має у собі продукти, варто прати його раз на місяць. Для легшого використання (наприклад, у машині чи вдома) достатньо прання раз на семестр.
Для запобігання частого прання важливо правильно доглядати за рюкзаком. Видаляйте крихти і дрібний бруд між праннями за допомогою дезінфікуючих серветок. Застосовуйте водовідштовхуючий спрей для захисту матеріалу від бруду і води, але тільки після повного висихання рюкзака.
Раніше ми писали, які є 3 способи якісно випрати устілки та знищити плями та запах.
Читайте також про 7 поширених помилок при ручному пранні, яких варто уникати.