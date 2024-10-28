Как постирать рюкзак, чтобы он не потерял форму и цвет: эффективные способы

Как стирать рюкзак в машинке

Сначала проверьте этикетку - подходит ли рюкзак для машинной стирки.

Выньте все вещи из рюкзака и откройте все карманы.

Обработайте пятна пятновыводителем, нанесите его на загрязненные участки и подождите 10 минут.

Положите рюкзак в сетчатую сумку для стирки и закройте ее.

Выберите деликатный цикл стирки с теплой водой и добавьте хорошее моющее средство.

После стирки извлеките рюкзак из сумки и повесьте его вверх дном для просушки.

Как сделать глубокую очистку для рюкзаков с плесенью

Если в вашем рюкзаке появился запах плесени, используйте следующий метод:

Проверьте этикетку инструкций по уходу и убедитесь, что рюкзак можно стирать.

Очистите все отделы и карманы.

Тестируйте рюкзак на цветостойкость перед применением отбеливателя (особенно для нейлоновых изделий).

Смешайте раствор со ⅓ стакана отбеливателя на 4 литра воды и замочите рюкзак на 10 минут.

Извлеките рюкзак из раствора, положите в сетчатую сумку для стирки и выберите деликатный цикл.

После завершения стирки дайте рюкзаку полностью высохнуть, открыв все застежки.

Ручная стирка рюкзака

Если нет доступа к стиральной машине, не беда - рюкзак можно постирать вручную:

Прежде всего, очистите все карманы и отделения.

Перед использованием отбеливателя протестируйте рюкзак на цветостойкость.

Смешайте ⅓ стакана отбеливателя с 4 литрами воды и замочите рюкзак на 10 минут.

После этого растворите в воде ложку моющего средства, положите рюкзак в раствор и хорошенько его промойте.

Тщательно промойте рюкзак чистой водой, чтобы убрать остатки моющего средства.

Подвесьте вверх дном, чтобы он хорошо просох.

Как часто нужно стирать рюкзак

Частота стирки рюкзака зависит от его использования. Если рюкзак ежедневно сопровождает вас в транспорте, классах или офисах и имеет продукты, следует стирать его раз в месяц. Для более легкого использования (например, в машине или дома) достаточно стирки раз в семестр.

Советы по поддержанию чистоты рюкзака

Для предотвращения частой стирки важно правильно ухаживать за рюкзаком. Удаляйте крошки и мелкую грязь между стирками с помощью дезинфицирующих салфеток. Используйте водоотталкивающий спрей для защиты материала от грязи и воды, но только после полного высыхания рюкзака.