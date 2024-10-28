Как постирать рюкзак, чтобы он не потерял форму и цвет: эффективные способы

Рюкзак - это незаменимый аксессуар как для школы или работы, так и для путешествий. Чтобы рюкзак служил дольше и выглядел аккуратно, его следует время от времени тщательно стирать.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Martha Stewart рассказывает, как с помощью нескольких простых шагов вы легко сможете вернуть чистоту своему любимому рюкзаку.
Если в вашем рюкзаке появился запах плесени, используйте следующий метод:
Если нет доступа к стиральной машине, не беда - рюкзак можно постирать вручную:
Частота стирки рюкзака зависит от его использования. Если рюкзак ежедневно сопровождает вас в транспорте, классах или офисах и имеет продукты, следует стирать его раз в месяц. Для более легкого использования (например, в машине или дома) достаточно стирки раз в семестр.
Для предотвращения частой стирки важно правильно ухаживать за рюкзаком. Удаляйте крошки и мелкую грязь между стирками с помощью дезинфицирующих салфеток. Используйте водоотталкивающий спрей для защиты материала от грязи и воды, но только после полного высыхания рюкзака.