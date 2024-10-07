Як вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкція

Автоматичне збереження медіа в WhatsApp може заощадити вам час та зусилля, але це також може зайняти весь ваш дисковий простір і захаращувати ваш пристрій небажаними фотографіями та відео з чатів та груп. На щастя, WhatsApp пропонує можливість заборонити зберігати фотографії у вашій галереї.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Як зупинити автоматичне завантаження медіафайлів WhatsApp на Android (фото: Technology Personalized)
Вимкніть показ фотографій WhatsApp у галереї
Як вимкнути показ фотографій WhatsApp у галереї (фото: Technology Personalized)
Як зупинити автоматичне завантаження медіафайлів WhatsApp на iPhone (фото: Technology Personalized)
Як зупинити збереження медіафайлів WhatsApp в Інтернеті (фото: Technology Personalized)
Нагадаємо, що WhatsApp отримав важливе оновлення.
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