Как отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкция

Автоматическое сохранение медиа в WhatsApp может сэкономить вам время и усилия, но это также может занять все ваше дисковое пространство и загромоздить ваше устройство нежелательными фотографиями и видео из чатов и групп. К счастью, WhatsApp предлагает возможность запретить сохранять фотографии в вашей галерее.