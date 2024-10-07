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Как отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкция

Освободите место на телефоне, отключив автоматическое сохранение фото в WhatsApp (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Автоматическое сохранение медиа в WhatsApp может сэкономить вам время и усилия, но это также может занять все ваше дисковое пространство и загромоздить ваше устройство нежелательными фотографиями и видео из чатов и групп. К счастью, WhatsApp предлагает возможность запретить сохранять фотографии в вашей галерее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.

Как остановить автоматическую загрузку медиафайлов WhatsApp на Android 

  • Откройте WhatsApp на вашем Android-устройстве
  • Перейдите на главный экран и нажмите на три точки в правом верхнем углу, чтобы открыть меню
  • Выберите в меню пункт "Настройки" 
  • Нажмите "Хранилище и данные" 
  • Перейдите в раздел "Автоматическая загрузка медиафайлов" 
  • Нажмите “При использовании мобильных данных” и снимите отметку с медиа (Фото), которые вы не хотите автоматически загружать 
  • Аналогично, нажмите “При подключении к Wi-Fi и в роуминге”, снимите отметку с медиа, которые вы не хотите загружать 

Как остановить автоматическую загрузку медиафайлов WhatsApp на Android (фото: Technology Personalized)

Отключите показ фотографий WhatsApp в галерее 

  • Чтобы отключить показ фотографий WhatsApp в галерее, откройте настройки 
  • Нажмите "Чаты" 
  • Отключите видимость медиа 
  • Остановите сохранение фотографий в Whatsapp из отдельных чатов. Выберите чат/группу, для которой вы хотите отключить автоматическую загрузку медиафайлов
  • Нажмите на имя контакта/группы 
  • Нажмите "Видимость медиа” 
  • Выберите "Нет”, чтобы предотвратить автоматическую загрузку медиафайлов 

Как отключить показ фотографий WhatsApp в галерее (фото: Technology Personalized)

Как остановить автоматическую загрузку медиафайлов WhatsApp на iPhone 

  • Откройте WhatsApp на вашем iPhone 
  • Нажмите на значок шестеренки "Настройки" 
  • Нажмите "Хранилище и данные" 
  • Перейдите в раздел "Автоматическая загрузка медиафайлов" 
  • Теперь выберите тип файла мультимедиа (Фотографии) и нажмите "Никогда". Это отключает автоматическую загрузку как по Wi-Fi, так и по сотовым сетям 
  • Чтобы остановить показ изображений WhatsApp в галерее, перейдите в настройки
  • Нажмите "Чаты" 
  • Отключите сохранение в Camera Roll 
  • Остановите сохранение медиафайлов WhatsApp из определенных контактов или групп. Выберите контакт или группу, которые вы хотите запретить автоматически загружать. 
  • Нажмите на имя пользователя или группы 
  • Прокрутите вниз и нажмите “Сохранить в галерее” 
  • Выберите "Никогда" 

Как остановить автоматическую загрузку медиафайлов WhatsApp на iPhone (фото: Technology Personalized)

Как остановить сохранение медиафайлов WhatsApp в Интернете 

  • Откройте WhatsApp Web 
  • Нажмите на меню с тремя точками и выберите "Настройки" 
  • Нажмите на автоматическую загрузку WhatsApp 
  • Теперь снимите отметки со всех медиафайлов, которые вы хотите загрузить 

Как остановить сохранение медиафайлов WhatsApp в Интернете (фото: Technology Personalized)

Напомнм, что WhatsApp получил важное обновление.

А еще у нас есть материал о том, как создать канал в Viber, WhatsApp и Telegram.

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