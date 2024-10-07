Как отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкция

Автоматическое сохранение медиа в WhatsApp может сэкономить вам время и усилия, но это также может занять все ваше дисковое пространство и загромоздить ваше устройство нежелательными фотографиями и видео из чатов и групп. К счастью, WhatsApp предлагает возможность запретить сохранять фотографии в вашей галерее.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Как остановить автоматическую загрузку медиафайлов WhatsApp на Android (фото: Technology Personalized)
Отключите показ фотографий WhatsApp в галерее
Как отключить показ фотографий WhatsApp в галерее (фото: Technology Personalized)
Как остановить автоматическую загрузку медиафайлов WhatsApp на iPhone (фото: Technology Personalized)
Как остановить сохранение медиафайлов WhatsApp в Интернете (фото: Technology Personalized)
Напомнм, что WhatsApp получил важное обновление.
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