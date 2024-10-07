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Как отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкция

Понедельник 07 октября 2024 17:20
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Как отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкция Освободите место на телефоне, отключив автоматическое сохранение фото в WhatsApp (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Автоматическое сохранение медиа в WhatsApp может сэкономить вам время и усилия, но это также может занять все ваше дисковое пространство и загромоздить ваше устройство нежелательными фотографиями и видео из чатов и групп. К счастью, WhatsApp предлагает возможность запретить сохранять фотографии в вашей галерее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.

Как остановить автоматическую загрузку медиафайлов WhatsApp на Android

  • Откройте WhatsApp на вашем Android-устройстве
  • Перейдите на главный экран и нажмите на три точки в правом верхнем углу, чтобы открыть меню
  • Выберите в меню пункт "Настройки"
  • Нажмите "Хранилище и данные"
  • Перейдите в раздел "Автоматическая загрузка медиафайлов"
  • Нажмите “При использовании мобильных данных” и снимите отметку с медиа (Фото), которые вы не хотите автоматически загружать
  • Аналогично, нажмите “При подключении к Wi-Fi и в роуминге”, снимите отметку с медиа, которые вы не хотите загружать

Как отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкция

Как остановить автоматическую загрузку медиафайлов WhatsApp на Android (фото: Technology Personalized)

Отключите показ фотографий WhatsApp в галерее

  • Чтобы отключить показ фотографий WhatsApp в галерее, откройте настройки
  • Нажмите "Чаты"
  • Отключите видимость медиа
  • Остановите сохранение фотографий в Whatsapp из отдельных чатов. Выберите чат/группу, для которой вы хотите отключить автоматическую загрузку медиафайлов
  • Нажмите на имя контакта/группы
  • Нажмите "Видимость медиа”
  • Выберите "Нет”, чтобы предотвратить автоматическую загрузку медиафайлов

Как отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкция

Как отключить показ фотографий WhatsApp в галерее (фото: Technology Personalized)

Как остановить автоматическую загрузку медиафайлов WhatsApp на iPhone

  • Откройте WhatsApp на вашем iPhone
  • Нажмите на значок шестеренки "Настройки"
  • Нажмите "Хранилище и данные"
  • Перейдите в раздел "Автоматическая загрузка медиафайлов"
  • Теперь выберите тип файла мультимедиа (Фотографии) и нажмите "Никогда". Это отключает автоматическую загрузку как по Wi-Fi, так и по сотовым сетям
  • Чтобы остановить показ изображений WhatsApp в галерее, перейдите в настройки
  • Нажмите "Чаты"
  • Отключите сохранение в Camera Roll
  • Остановите сохранение медиафайлов WhatsApp из определенных контактов или групп. Выберите контакт или группу, которые вы хотите запретить автоматически загружать.
  • Нажмите на имя пользователя или группы
  • Прокрутите вниз и нажмите “Сохранить в галерее”
  • Выберите "Никогда"

Как отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкция

Как остановить автоматическую загрузку медиафайлов WhatsApp на iPhone (фото: Technology Personalized)

Как остановить сохранение медиафайлов WhatsApp в Интернете

  • Откройте WhatsApp Web
  • Нажмите на меню с тремя точками и выберите "Настройки"
  • Нажмите на автоматическую загрузку WhatsApp
  • Теперь снимите отметки со всех медиафайлов, которые вы хотите загрузить

Как отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкцияКак отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp: пошаговая инструкция

Как остановить сохранение медиафайлов WhatsApp в Интернете (фото: Technology Personalized)

Напомнм, что WhatsApp получил важное обновление.

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