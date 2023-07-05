Як виміряти рівень радіації без дозиметра: знадобиться лише телефон

Найпростіший метод - дозиметр

Для того, щоб не вигадувати нічого нового, можна просто придбати дозиметр, який зробить усю роботу за вас.

Прилад вимірює поглинену дозу, або еквівалентну дозу іонізуючого випромінювання, а також їхні потужності.

Дозиметр (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Є також лічильник Гейгера, проте його використовують для вимірювання окремих швидких заряджених частинок. Тому для простішого застосування варто обирати саме дозиметр.

Лічильник Гейгера (фото: Вікіпедія)

Вартість на дозиметри може відрізнятися, проте середня коливається в межах 1 000 гривень.

Мобільні застосунки для вимірювання радіації

Ваш смартфон також може виміряти рівень радіації за допомогою спеціальних датчиків у фронтальній та основній камері. Можливо, він зробить це не з такою точністю, як дозиметр, але ви все одно зможете зрозуміти рівень небезпеки.

EMF Detector

Застосунок працює дуже просто, у ньому немає багато функцій. На екрані відразу з'являється число, яке позначає кількість радіації у повітрі. Внизу також написано, наскільки високий рівень.

Програма є безкоштовною для користувачів iOS та Android.

Скриншот: Styler

GammaPix

Цей застосунок було створено урядом США. Програма може заздалегідь попередити вас про наявність радіоактивності. Однак застосунок є платним і доступний лише для пристроїв iOS.

Radiation Scan Pro

Безкоштовний застосунок для перевірки рівня радіації у повітрі. Його інтерфейс також не відрізняється суттєво від попередніх. На головному екрані у вас з'являється онлайн-дозиметр, який відображає кількість радіоактивних речовин відповідно до вашої місцевості.

Можна завантажувати як для iOS, так і для Android.

Скриншот: Styler

Окремий бот у Telegram

Крім застосунків і приладів, можна також використовувати чат-бот, який допоможе дізнатися рівень радіації. Він називається Radiation and Smog Alarm.

Для того, щоб бот міг надати вам інформацію, потрібно дати йому доступ до вашого місця знаходження. Тоді програма у вигляді таблиці надсилає перелік речовин, де вказано допустимі межі та поточний рівень.

Також бот визначає поточний стан якості повітря та пояснює, що означають наукові абревіатури в результатах.

Скриншот: Styler

А який допустимий рівень радіації?

Природна радіація не шкідлива для людини. Головну роль відіграє її рівень у повітрі.

Згідно з Нормами радіаційної безпеки України допустиме значення рівня радіаційного фону - 30 мкР/год, 300 нЗв/год.

0,3-1,2 мк3в/ч - це вже підвищений радіаційний фон.

При загальному зовнішньому опроміненні людини дозою 150-400 рад розвивається променева хвороба легкого та середнього ступеня тяжкості, при дозі в 400–600 рад - важка променева хвороба, опромінення понад 600 рад є смертельним.