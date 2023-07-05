Как измерить уровень радиации без дозиметра: понадобится только телефон

Самый простой метод - дозиметр

Для того чтобы не придумывать ничего нового, можно просто приобрести дозиметр, который сделает всю работу за вас.

Прибор измеряет поглощенную дозу или эквивалентную дозу ионизирующего излучения, а также их мощности.

Дозиметр (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Существует также счетчик Гейгера, но его используют для измерения отдельных быстрых заряженных частиц. Поэтому для более простого применения следует выбирать именно дозиметр.

Счетчик Гейгера (фото: Википедия)

Стоимость на дозиметры может отличаться, однако средняя колеблется в пределах 1 000 гривен.

Мобильные приложения для измерения радиации

Ваш смартфон может также измерить уровень радиации с помощью специальных датчиков во фронтальной и основной камере. Возможно, он сделает это не с такой точностью как дозиметр, но вы все равно сможете понять уровень опасности.

EMF Detector

Приложение работает очень просто, в нем нет много функций. На экране сразу отображается число, обозначающее количество радиации в воздухе. Внизу также написано, насколько высокий уровень.

Программа является бесплатной для пользователей iOS и Android.

Скриншот: Styler

GammaPix

Это приложение было создано правительством США. Программа может предупредить вас о наличии радиоактивности. Однако приложение платное и доступно только для устройств iOS.

Radiation Scan Pro

Бесплатное приложение для проверки уровня радиации в воздухе. Его интерфейс также не отличается существенно от предыдущих. На главном экране у вас появляется дозиметр, который отображает количество радиоактивных веществ в соответствии с вашей местностью.

Можно загружать как для iOS, так и для Android.

Скриншот: Styler

Отдельный бот в Telegram

Помимо приложений и приборов, можно использовать чат-бот, который поможет узнать уровень радиации. Он называется Radiation and Smog Alarm.

Для того чтобы бот мог предоставить вам информацию, нужно дать ему доступ к вашему местонахождению. Тогда программа в виде таблицы отправляет список веществ, где указаны допустимые пределы и текущий уровень.

Также бот определяет состояние качества воздуха и объясняет, что означают научные аббревиатуры в результатах.

Скриншот: Styler

А каков допустимый уровень радиации?

Естественная радиация безвредна для человека. Главную роль играет ее уровень в воздухе.

Согласно нормам радиационной безопасности Украины допустимое значение уровня радиационного фона - 30 мкР/час, 300 нЗв/час.

0,3-1,2 мк3в/ч - это уже повышенный радиационный фон.

При общем внешнем облучении человека дозой 150-400 рад развивается лучевая болезнь легкой и средней степени тяжести, при дозе в 400-600 рад - тяжелая лучевая болезнь, облучение более 600 рад смертельно.