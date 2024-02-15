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Як використовувати карти Google, навіть якщо у вас немає доступу до Інтернету

Чи можна використовувати Google Maps офлайн (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google Maps є одним з найбільш корисних і поширених інструментів для навігації. Однак, що робити, якщо ви знаходитесь в місцевості з нестабільним або відсутнім інтернет-з'єднанням? Не завжди можна покладатися на мобільні дані або Wi-Fi, особливо коли потрібно знайти шлях у незнайомому місці.

РБК-Україна (проект Styler) Із посиланням на сайт HT Tech, який спеціалізується на мобільних телефонах, смартфонах та ноутбуках, розповідає, як можна використовувати додаток Google Maps, якщо доступ до інтернету відсутній.

Що потрібно зробити

Щоб використовувати Google Maps без Інтернету, вам необхідно мати в наявності збережені карти. Для цього вам потрібно увімкнути функцію автоматичного збереження карт у додатку Google Maps на вашому мобільному пристрої:

  • Відкрийте програму Google Maps на вашому пристрої
  • Натисніть три горизонтальні лінії у верхньому лівому кутку екрана, щоб відкрити бічне меню
  • Виберіть "Параметри", а потім "Офлайн-карти"
  • У цьому розділі можна вибрати зону, яку хочете зберегти. Ви можете завантажити карти по країні, регіону чи місту
  • Натисніть кнопку "Завантажити", якщо ви вибрали зону, яку хочете зберегти

Як використовувати Google Maps без інтернету (gif: Google Blog)

Карти можуть займати досить багато місця на вашому пристрої, тому переконайтеся, що у вас достатньо вільного місця на приладі. Крім того, завантаження карт може зайняти деякий час, тому зробіть це заздалегідь.

Нагадаємо, що Google вносить зміни до Gmail, які можуть багатьом не сподобатися.

А ще ми писали, що для українців знову доступна важлива функція на мапах Google.

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