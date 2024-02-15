Как использовать карты Google, даже если у вас нет доступа к Интернету

Google Maps представляет собой один из наиболее полезных и распространенных инструментов для навигации. Однако, что делать, если вы находитесь в местности с нестабильным или отсутствующим интернет-соединением? Не всегда можно полагаться на мобильные данные или Wi-Fi, особенно когда требуется найти путь в незнакомом месте.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт HT Tech, который специализируется на мобильных телефонах, смартфонах и ноутбуках, рассказывает, как можно использовать приложение Google Maps, если доступ к интернету отсутствует.
Чтобы использовать Google Maps без Интернета, вам необходимо иметь в наличии сохраненные карты. Для этого вам нужно включить функцию автоматического сохранения карт в приложении Google Maps на вашем мобильном устройстве:
Карты могут занимать достаточно много места на вашем устройстве, поэтому убедитесь, что у вас хватает свободного места на приборе. Кроме того, загрузка карт может занять некоторое время, поэтому сделайте это заранее.
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