Як виконувати більше завдань протягом дня, але не перевтомлюватися: секрети продуктивності

Знайдіть свій рушій

Ви повинні розуміти та відчувати, для чого вам виконувати те чи інше завдання. Навіть якщо воно стосується хатньої роботи.

Коли ви знаєте, яким буде результат і на що орієнтуватися, вам буде легше діяти. Вашою винагородою може стати будь-що вагоме для вас: приємна покупка, улюблений десерт, вечір із друзями тощо.

Якщо ви ніяк не можете змусити себе виконувати задачу, то просто почніть її робити протягом 20 хвилин. Мозок зрозуміє, що потрібно вмикатися в роботу, і тоді все піде як по маслу.

Зрозумійте, коли вам найкраще працювати

До сьогодні науковці не винайшли універсального способу підвищення рівня продуктивності для всіх. Усе через те, що здатність працювати залежить від індивідуальних показників кожної людини.

Виявіть, у чому ваша сильна сторона та користуйтеся нею. Наприклад, ви гарно все плануєте, тож покроково визначте свої задачі та поступово їх виконуйте.

До того ж біоритми людини також є важливими факторами. Можливо, складні завдання ви краще виконуєте ввечері, тому не беріться за них вдень.

Займіться плануванням

Створіть список абсолютно всіх справ, які ви вам потрібно зробити. Це потрібно для розвантаження мозку.

Далі розподіліть завдання за різними сферами: здоров'я, робота, сім'я тощо.

Поставте собі три запитання:

що з цього я можу не робити

робити які завдання я можу делегувати й кому

що з цього я маю зробити насамперед

Радимо також подумати про справи, які дадуть вам відпочити та наповнитися енергією. Виділіть час на книги, спорт, хобі чи зустрічі з друзями.

Розставте пріоритети

Чи знайома вам ситуація, коли якесь завдання весь час переноситься на наступний день? Тоді це дзвіночок для того, щоб переглянути свої пріоритети.

У такому разі розділіть справи на:

важливі та термінові

важливі, але не термінові

термінові, але не важливі

неважливі та нетермінові

Відповідно до цієї градації ви будете розуміти, що потрібно зробити зараз чи сьогодні, а що можна відкласти на інший день.