Как выполнять больше задач в течение дня, но не переутомляться: секреты продуктивности

Найдите свой двигатель

Вы должны понимать и чувствовать, для чего вам выполнять ту или иную задачу. Даже если это касается домашней работы.

Когда вы знаете, каким будет результат и на что ориентироваться, вам будет легче действовать. Вашим вознаграждением может стать что-нибудь весомое для вас: приятная покупка, любимый десерт, вечер с друзьями и т. д.

Если вы никак не можете заставить себя выполнять задачу, просто начните ее делать в течение 20 минут. Мозг поймет, что нужно включаться в работу, и тогда все пойдет как по маслу.

Поймите, когда вам лучше всего работать

До сих пор ученые не изобрели универсального способа повышения уровня производительности для всех. Все потому, что способность работать зависит от индивидуальных показателей каждого человека.

Выявите, в чем ваша сильная сторона и пользуйтесь ею. Например, вы хорошо все планируете, поэтому пошагово определите свои задачи и постепенно их выполняйте.

К тому же, биоритмы человека также являются важными факторами. Возможно, сложные задачи вы лучше выполняете вечером, поэтому не беритесь за них днем.

Займитесь планированием

Создайте список абсолютно всех дел, которые вам нужно сделать. Это нужно для разгрузки мозга.

Далее распределите задачи по разным сферам: здоровье, работа, семья и т. д.

Задайте себе три вопроса:

что из этого я могу не делать

делать какие задачи я могу делегировать и кому

что из этого я должен сделать в первую очередь

Советуем также подумать о делах, которые позволят вам отдохнуть и наполниться энергией. Выделите время на книги, спорт, хобби или встречи с друзьями.

Расставьте приоритеты

Знакома ли вам ситуация, когда какая-то задача все время переносится на следующий день? Тогда это звоночек для пересмотра своих приоритетов.

В таком случае разделите дела на:

важные и срочные

важные, но не срочные

срочные, но не важные

неважные и несрочные

Согласно этой градации, вы будете понимать, что нужно сделать сейчас или сегодня, а что можно отложить на другой день.