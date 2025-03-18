Як виховати успішних дітей: поради від Олександра Педана

За словами телеведучого, головне, що він отримав від батьків - це повага до дітей, їхніх захоплень і безумовна підтримка.

Водночас Олександр зазначає, що його стиль виховання відрізняється від того, яким його виховували, адже він прагне приділяти своїм дітям більше уваги.

"Те, що найголовніше я взяв від моїх батьків - це повага до дітей, їхніх захоплень і безумовна підтримка. Але все ж таки я виховую дітей в іншому трішечки стилі. Я намагаюсь дати їм якомога більше уваги, якої вони потребують", - зізнався він. Олександр Педан (фото: instagram.com/pedanos)

Педан також поділився, що був третім сином у родині, тому йому інколи не вистачало уваги, хоча він цінував свободу, яку йому надавали.

Тепер, коли він сам батько, зірка намагається знайти баланс між свободою вибору дітей і необхідною підтримкою.

"Я - третій син в сім’ї. Можу сказати, що мені не зовсім вистачало тої уваги, але я тішився тому, що мені принаймні давали свободу. Педан-батько намагається зараз знайти золоту середину між правильною свободою вибору дітей та підтримкою, опікою і увагою", - поділився Олександр.

Також телеведучий розповів, чим займається його старша донька Валерія. Олександр Педан з донькою (фото: instagram.com/pedanos)

Дівчина навчається на третьому курсі Українського католицького університету за спеціальністю "соціологія". Вона живе у Львові, веде кілька проєктів у сфері SMM, підпрацьовує, але освіта для неї залишається пріоритетом.

Щодо сина, Олександр зазначив, що йому лише вісім років і він ще не визначився з майбутньою професією. Олександр Педан з дружиною та сином (фото: instagram.com/pedanos)

Нещодавно хлопчик пожартував, сказавши, що хоче вирости борсуком, і, хоч вчителі не зовсім зрозуміли його жарт, батьки посміялися разом з ним.

"Сину 8 років. Він ще не знає, ким хоче бути. Останній раз він пожартував у школі, бо сказав, що хоче вирости борсуком. Ну, вчителі не до кінця зрозуміли. А ми посміялися, тому що це звучить прикольно", - розповів Педан.

Олександр додав, що для нього важливо, щоб син знайшов себе та займався тим, що йому подобається, і він завжди підтримує його вибір, навіть якщо той не хоче брати участь у зйомках його роликів. Олександр Педан з сином (фото: instagram.com/pedanos)

"Я хочу, щоб він знайшов себе і йому просто було кайфово займатися тим, чим він хоче. З одного боку, він інколи зі мною десь знімається в роликах і хоче цього. З іншого, він може сказати: "Я не буду зніматися". Завжди поважаю його та не змушую", - запевнив телеведучий.

Він також відзначив, що у сина хороший математичний склад розуму і дуже креативне мислення, що, ймовірно, допоможе йому в майбутньому.

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