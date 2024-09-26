Як виховати у дитини здорову самооцінку: ці три помилки батьки роблять дуже часто

Чому самооцінка має велике значення

Дитина з низькою самооцінкою може не впоратися з викликами, які буде підкидати життя. А ще це може викликати надмірний перфекціонізм або бажання швидко здатися перед труднощами.

Крім того, що діти з низькою самооцінкою будуть терпіти свої власні негативні емоції, вони також будуть терпіти негатив й від інших людей. А це може дуже погано позначитися на будь-яких стосунках - від особистих до професіональних.

"Діти, які здаються найбільш комунікабельними та впевненими у собі, можуть мати проблеми з самооцінкою, тоді як діти, які повільніше розвиваються, можуть краще собі довіряти", - підкреслює дитячий психолог Ірина Горелік.

Вона додала, що якщо у вашої дитини низька самооцінка, або ви боїтеся, що вона може розвинутися, є кроки, які допоможуть її підвищити та впоратися з негативними думками та наслідками у майбутньому.

Як виховати у дитини здорову самооцінку

Усі почуття та емоції - важливі

Відкидання почуттів може призвести до протилежних наслідків і тому не варто відмовляти дитину від негативних емоцій або говорити їм, що вони надмірно реагують. Це може звести нанівець всі їхні почуття.

Водночас у певні моменти дитині може бути важко, але в довгостроковій перспективі для них це буде корисніше. А ще стане корисним - навчитися справлятися з поганими почуттями.

"Дозвольте їм відчути увесь спектр емоцій та допоможіть їм навчитися довіряти власному досвіду", - радить психолог.

Уникайте "виправлень" почуттів дитини

Не потрібно ставитися до почуттів дитини як до проблеми, яку потрібно вирішити.

"Замість того, щоб "виправляти" важкі почуття, зосередьтеся на тому, щоб слухати, коли діти розповідають про складні ситуації, і допомагайте їм визначити свої емоції", - радить фахівець.

Нехай дитини сама спробує розв'язати цю проблему, наскільки це відповідає віку та розвитку. А батькам варто бути поруч, заохочуючи ті підтримуючи.

Хваліть та підтримуйте

Деяка похвала може бути більш корисна для підвищення самооцінки, ніж інша. Заохочуйте дитину помічати або брати на себе заслугу за зусилля, а не за результати.

"Повідомте той факт, що навички формуються шляхом зусиль і наполегливої праці, а не зосереджуйтеся лише на результатах", - радить Горелік.

Якщо ваша дитина набирає очко в грі, ви можете сказати: "Ого, ти багато тренувалася, намагаючись це зробити" - замість того, щоб зосереджуватися на відчутті забитого голу.

Якщо дитина намалювала малюнок, ви можете прокоментувати: "Я бачу, ти дуже старанно працювала над цим. Як тобі спало на думку використати ці кольори?" - замість того, щоб просто похвалити гарне зображення.

Вам потрібно, щоб дитина була внутрішньо впевненою, а не залежала від підтвердження зі зовнішніх джерел або винагород.