6 причин, чому для дітей так важливі обійми та поцілунків батьків

У деяких сім'ях обіймати та цілувати дитину - це звичайна річ. І переважно такі діти виростають більш щасливими, міцними та радісними. Дітей, яких не цілують та не обіймають можна побачити одразу - вони закриті емоційно, менш радісні та часом - трохи кволі.

Чому для дітей так важливі обійми та поцілунки батьків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Nasha Mama.

Обійми здатні лікувати

Обійми та поцілунки батьків здатні впливати на розвиток дитини. Якщо у дитинстві потреба дитини у тактильному дотику не була задоволена, то дітлахи виростають з відчуттям порожнечі у середині. Це відчуття супроводжує їх протягом життя та спричиняє страх у разу зближення з іншими людьми.

У ранньому дитинстві обійми мами, тата - це відчуття повної безпеки, яке подає сигнал, що батьки поруч, страх зникає, все добре. У більш дорослому віці дотики та обійми теж важливі, навіть, коли дитина вже стає самостійною та знаходиться у колективі.

Можна побачити, як дитина грається на прогулянці з іншими дітьми, але інколи підбігає до мами, щоб торкнутися та обійняти її. А якщо малюк впаде чи вдариться, то перше, що допомагає - мамині обійми та поцілунки.

Вчені з'ясували, що енергія, яку мама віддає дитині під час обіймів чи дотиків та поцілунків по хворому місцю, дійсно здатна полегшити біль. Бо вона заряджена материнською любов'ю. І найбільше енергії у людини накопичується саме в руках.

Якщо розвивати ці здібності, можна лікувати себе та інших людей. Але це потребує значних енергетичних затрат і сил. Після такого лікування людина буде відчувати втому, знесилення, тому не всі люди до цього готові.

З рідною дитиною процес зцілення відбувається природнім шляхом. Мати на підсвідомому рівні поцілунками, наче кішка "зализує" рани дитинчаті, а обіймами зупиняє біль.

Таким чином можна полегшити, зовсім позбавити дитину як від болю від розбитого коліна, так і від психологічного болю (розчарування у першому коханні, сварка з друзями тощо).

Але не тільки обійми матері лікувальні, обійми батька також мають такий ефект, але лише тоді, коли є щира безумовна любов до дитини.

Під час експериментів вчені виявили, що коли дітям робили медичні маніпуляції, реакція дітей без батьків і разом з ними - різна.

В присутності батьків малюки спокійніше поводилися під час процедури, особливо, якщо був тактильний дотик рідних.

Кому потрібні обійми більше - хлопчикам або дівчаткам

Деякі батьки вважають, що хлопчиків потрібно виховувати більш суворо і менше проявляти ніжності, не приділяти багато часу обіймам та поцілункам. Навіть статистичні дані свідчать, що маленьких дівчат обіймають у 5-6 разів частіше, ніж хлопчиків.

Це факт, панькатися з майбутніми чоловіками дійсно не слід, але пестощів їм дійсно бракує. І це не сюсюкання, а звичайні обійми, лоскотання, ніжні торкання голови.

Коли діти маленькі, то їм так само потрібні обійми та поцілунки. Згодом, хлопчикам потрібні не пестощі, а поплескування по плечу - на знак похвали. Або чоловічі рукостискання під час вітання та подяки.

Дівчатка з віком потребують тактильного контакту більше, у 11-13 років їм необхідні обійми, пестощі - це може знизити ризик дурниць та помилок у житті.

Навіть таке банальне: дівчина-підліток не буде віддавати свою цноту першому, хто буде з нею ніжним та приголубить, як це часто буває. Звичайне чоловіче бажання така дівчина буде сприймати щиро, як справжнє кохання, бо їй бракує щирих обіймів та тактильного контакту від батьків.

Фізіологічний та психологічний стан

Запам'ятайте, що обійми та поцілунки:

1. Підвищують стійкість до стресів

2. Це справжні природні ліки - якщо дитину часто обіймати та цілувати, у неї виробляється гормон щастя ендорфін, який позбавляє болю і викликає ейфорію.

3. Дають дитині відчуття захищеності та знижують тривогу

4. Допомагають дитині краще розвиватися. Такі діти випереджають у розвитку однолітків.

5. Навчають бути доброзичливими та радісними. У країнах, де заведено відкрито виявляти одне до одного емоції, цілуватися та обійматися при зустрічі - люди живуть у злагоді та мирі.

6. Це найпростіші способи допомогти дитині почуватися щасливою.

Варто пам'ятати, що тактильний контакт з дітьми - одна з головних частин гармонійних взаємин між батьками та дітьми.