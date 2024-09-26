Как воспитать у ребенка здоровую самооценку: эти три ошибки родители делают очень часто

Низкая самооценка может повлиять на все аспекты жизни ребенка и давать плохие последствия. К примеру, дети с низкой самооценкой могут сдерживать негативные эмоции, что повлечет за собой неврозы и психологические расстройства. Поэтому задача родителей - воспитать у ребенка здоровую самооценку.
Какие три ошибки не стоит совершать родителям, чтобы воспитать у ребенка здоровую самооценку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.
Ребенок с низкой самооценкой может не справиться с вызовами, которые будет подбрасывать жизнь. А еще это может вызвать чрезмерный перфекционизм или желание быстро сдаться перед трудностями.
Кроме того, что дети с низкой самооценкой будут терпеть свои собственные негативные эмоции, они также будут терпеть негатив от других людей. А это может очень плохо отразиться на любых отношениях - от личных до профессиональных.
"Дети, которые кажутся наиболее коммуникабельными и уверенными в себе, могут иметь проблемы с самооценкой, тогда как медленнее развивающиеся дети могут лучше себе доверять", - подчеркивает детский психолог Ирина Горелик.
Она добавила, что если у вашего ребенка низкая самооценка, или вы боитесь, что он может развиться, есть шаги, которые помогут его повысить и справиться с негативными мыслями и последствиями в будущем.
Все чувства и эмоции важны
Отвержение чувств может привести к противоположным последствиям и потому не стоит отказывать ребенка от негативных эмоций или говорить им, что они излишне реагируют. Это может свести на нет все их чувства.
В то же время, в определенные моменты ребенку может быть трудно, но в долгосрочной перспективе для них это будет полезнее. А еще станет полезным – научиться справляться с плохими чувствами.
"Позвольте им прочувствовать весь спектр эмоций и помогите им научиться доверять собственному опыту", - советует психолог.
Избегайте "исправлений" чувств ребенка
Не нужно относиться к чувствам ребенка как к проблеме, которую нужно решить.
"Вместо того чтобы "исправлять" тяжелые чувства, сосредоточьтесь на том, чтобы слушать, когда дети рассказывают о сложных ситуациях, и помогайте им определить свои эмоции", - советует специалист.
Пусть ребенок сам попытается решить эту проблему, насколько это соответствует возрасту и развитию. А родителям следует быть рядом, поощряя те поддерживая.
Хвалите и поддерживайте
Некоторая похвала может быть более полезна для повышения самооценки, чем другая. Поощряйте ребенка замечать или брать заслугу за усилия, а не за результаты.
"Сообщите тот факт, что навыки формируются путем усилий и упорного труда, а не сосредотачивайтесь только на результатах", – советует Горелик.
Если ваш ребенок набирает очко в игре, вы можете сказать: "Ого, ты много тренировался, пытаясь это сделать" - вместо того, чтобы сосредотачиваться на ощущении забитого гола.
Если ребенок нарисовал рисунок, вы можете прокомментировать: "Я вижу, ты очень усердно работала над этим. Как тебе пришло в голову использовать эти цвета?" - вместо того, чтобы просто похвалить хорошее изображение.
Вам нужно, чтобы ребенок был внутренне уверенным, а не зависел от подтверждения из внешних источников или вознаграждений.
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