Как воспитать у ребенка здоровую самооценку: эти три ошибки родители делают очень часто

Почему самооценка имеет большое значение

Ребенок с низкой самооценкой может не справиться с вызовами, которые будет подбрасывать жизнь. А еще это может вызвать чрезмерный перфекционизм или желание быстро сдаться перед трудностями.

Кроме того, что дети с низкой самооценкой будут терпеть свои собственные негативные эмоции, они также будут терпеть негатив от других людей. А это может очень плохо отразиться на любых отношениях - от личных до профессиональных.

"Дети, которые кажутся наиболее коммуникабельными и уверенными в себе, могут иметь проблемы с самооценкой, тогда как медленнее развивающиеся дети могут лучше себе доверять", - подчеркивает детский психолог Ирина Горелик.

Она добавила, что если у вашего ребенка низкая самооценка, или вы боитесь, что он может развиться, есть шаги, которые помогут его повысить и справиться с негативными мыслями и последствиями в будущем.

Как воспитать у ребенка здоровую самооценку

Все чувства и эмоции важны

Отвержение чувств может привести к противоположным последствиям и потому не стоит отказывать ребенка от негативных эмоций или говорить им, что они излишне реагируют. Это может свести на нет все их чувства.

В то же время, в определенные моменты ребенку может быть трудно, но в долгосрочной перспективе для них это будет полезнее. А еще станет полезным – научиться справляться с плохими чувствами.

"Позвольте им прочувствовать весь спектр эмоций и помогите им научиться доверять собственному опыту", - советует психолог.

Избегайте "исправлений" чувств ребенка

Не нужно относиться к чувствам ребенка как к проблеме, которую нужно решить.

"Вместо того чтобы "исправлять" тяжелые чувства, сосредоточьтесь на том, чтобы слушать, когда дети рассказывают о сложных ситуациях, и помогайте им определить свои эмоции", - советует специалист.

Пусть ребенок сам попытается решить эту проблему, насколько это соответствует возрасту и развитию. А родителям следует быть рядом, поощряя те поддерживая.

Хвалите и поддерживайте

Некоторая похвала может быть более полезна для повышения самооценки, чем другая. Поощряйте ребенка замечать или брать заслугу за усилия, а не за результаты.

"Сообщите тот факт, что навыки формируются путем усилий и упорного труда, а не сосредотачивайтесь только на результатах", – советует Горелик.

Если ваш ребенок набирает очко в игре, вы можете сказать: "Ого, ты много тренировался, пытаясь это сделать" - вместо того, чтобы сосредотачиваться на ощущении забитого гола.

Если ребенок нарисовал рисунок, вы можете прокомментировать: "Я вижу, ты очень усердно работала над этим. Как тебе пришло в голову использовать эти цвета?" - вместо того, чтобы просто похвалить хорошее изображение.

Вам нужно, чтобы ребенок был внутренне уверенным, а не зависел от подтверждения из внешних источников или вознаграждений.