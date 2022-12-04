Як виглядають і скільки коштують бункери Путіна, де він ховається від людей (фото)

Де розташовані бункери Путіна

Нещодавно російські ЗМІ оприлюднили результати журналістських розслідувань. Повідомляється, що у Путіна є офіційна та не офіційна система бункерів. При чому кількість других є значно вищою. Ті самі будівельники, які споруджували офіційні бункери, зводять і приватні сховища для нього.

Велика мережа бункерів у центрі Москви. Глибина тунелів там становить до 200 м. Про це розповідали дигери, які випадково потрапили в тунелі. Згодом їх за це засудили до умовних і реальних термінів. Зрештою вони були змушені виїхати з Росії.

Фото російського дигера Павла Сафронова, що випадково натрапив на секретні тунелі під Москвою (фото: sobesednik.com)

Підземна система "Метро-2" пов'язує урядові установи Москви, передусім Кремль, із бункерами в російській столиці, Балашисі, Чехові та мало не в Калузі.

Один із секретних входів у тунель знайшли біля Мічурінського проспекту у Москві. Таких об'єктів у місті не один десяток. Зокрема, недалеко від Луб'янки, біля Міноборони і на Таганці - поруч із бункером Сталіна.

Сховище для Путіна є і під скандальним його палацом в Геленджику. Який документально оформили, як "пансіонат". Згідно з офіційними паперами забудовника, там виконали кріплення та спорудження внутрішніх конструкцій на глибині 60 метрів, а також зробили систему тунелів. Будівництво тривало з 2008 до 2010 року.

Палац Путіна у Геленджику, що на березі Чорного моря (кола: Styler)

ЗМІ заявляють і про можливе сховище Путіна на Алтаї у гирлі річки Урсул поблизу Монголії, Китаю та Казахстану. Нібито там розміщується один із найсучасніших бункерів, хоча офіційно - санаторій "Газпрому" "Алтайське подвір'я".

Також повідомляють і про бункер між Магнітогорськом та Уфою.

Ядерний бункер для вищого керівництва РФ

Один із наймасштабніших бункерів розташований у горі Ямантау в засекреченому уральському містечку Міжгір'я. Це закрите поселення, куди можна потрапити лише за спецперепустками. Як відомо, саме гірські хребти вважаються одними з найкращих місць для укриття від ядерної атаки.

Будівельні роботи в горі Ямантау (фото: sobesednik.com)

За результатами розслідування, весною минулого року у Міжгір'я почали масово звозити важку техніку для будівництва. Хоча ще на початку 90-х років минулого століття повідомлялось, що у горі Ямантау будується бункер для перших осіб держави.

2003-го цю інформацію підтвердив експерт з ядерної безпеки відставний офіцер Брюс Дж. Блер. Американські супутники-шпигуни засікли це будівництво ще наприкінці 1990-х років. За словами Блера, командний центр Ямантау знаходиться всередині гірського кварцу на глибині приблизно 900 метрів від вершини.

Зараз повідомляється, що цей бункер готові здати в експлуатацію вже найближчим часом.

Будівельні роботи в горі Ямантау (фото: sobesednik.com)

Скільки коштує будівництво бункерів

Точна сума будівництва тунелів та бункерів для російського диктатора поки невідома. Проте, зазначається, що як тільки Путін прийшов до влади, то за відновлення сховищ взялися з новою силою.

Зокрема, у московських бункерах модернізували ліфти - на 3 підйомники витратили 55 мільйонів рублів.

Будівельні роботи під час встановлення ліфтів у тунелях під Москвою (фото: sobesednik.com)

Також вдалося встановити, що один зі столичних бункерів забезпечений системою контролю параметрів повітряного середовища. Її вартість - 112 млн рублів.

Це обладнання здатне безперервно дистанційно контролювати радіаційну обстановку та вимірювати рівень іонізуючих випромінювань. А охоронці цих сховищ мають мобільні дозиметри гамма-випромінювання.

А от для охорони будівництва в Ямантау спеціально закупили квадрокоптери DJI Mavic 2 вартістю від 500 тисяч до 1 млн рублів за апарат.

Усі ж бункери, звичайно, споруджують за кошти платників податків РФ.