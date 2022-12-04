Как выглядят и сколько стоят бункеры Путина, где он прячется от людей (фото)

Где расположены бункеры Путина

Недавно российские СМИ обнародовали результаты журналистских расследований. Сообщается, что у Путина есть официальная и не официальная система бункеров. Причем количество вторых значительно выше. Те же строители, которые строили официальные бункеры, возводят и частные укрытия для него.

Большая сеть бункеров есть в центре Москвы. Глубина тоннелей там составляет до 200 м. Об этом рассказывали случайно попавшие в тоннеле диггеры. Впоследствии их за это приговорили к условным и реальным срокам. В конце концов, они были вынуждены уехать из России.

Фото российского диггера Павла Сафронова, случайно наткнувшегося на секретные тоннели под Москвой (фото: sobesednik.com)

Подземная система "Метро-2" связывает правительственные учреждения Москвы, прежде всего Кремль, с бункерами в российской столице, Балашихе, Чехове и почти в Калуге.

Один из секретных входов в тоннель был найден у Мичуринского проспекта в Москве. Таких объектов в городе не один десяток. В частности, недалеко от Лубянки, возле Минобороны и на Таганке - рядом с бункером Сталина.

Укрытия для Путина есть и под скандальным его дворцом в Геленджике. Который документально оформили, как "пансионат". Согласно официальным бумагам застройщика, там выполнили крепление и строительство внутренних конструкций на глубине 60 метров, а также сделали систему тоннелей. Строительство длилось с 2008 году до 2010 года.

Дворец Путина в Геленджике на берегу Черного моря (круги: Styler)

СМИ заявляют и о возможном укрытие Путина на Алтае в устье реки Урсул вблизи Монголии, Китая и Казахстана. Якобы там находится один из самых современных бункеров, хотя официально - санаторий "Газпрома" "Алтайский двор".

Также сообщают и о бункере между Магнитогорском и Уфой.

Ядерный бункер для высшего руководства РФ

Один из самых масштабных бункеров расположен в горе Ямантау в засекреченном уральском городке Межгорье. Это закрытое поселение, куда можно попасть только по спецпропускам. Как известно, именно горные хребты считаются одними из лучших мест для укрытия от ядерной атаки.

Строительные работы в горе Ямантау (фото: sobesednik.com)

По результатам расследования весной прошлого года в Межгорье начали массово свозить тяжелую технику для строительства. Хотя еще в начале 90-х годов прошлого века сообщалось, что на горе Ямантау строится бункер для первых лиц государства.

В 2003 г. эту информацию подтвердил эксперт по ядерной безопасности отставной офицер Брюс Дж. Блэр. Американские спутники-шпионы засекли это строительство еще в конце 1990-х годов. По словам Блэра, командный центр Ямантау находится внутри горного кварца на глубине около 900 метров от вершины.

Сейчас сообщается, что этот бункер готовы сдать в эксплуатацию уже в ближайшее время.

Строительные работы в горе Ямантау (фото: sobesednik.com)

Сколько стоит строительство бункеров

Точная сумма строительства тоннелей и бункеров для российского диктатора пока неизвестна. Однако отмечается, что как только Путин пришел к власти, то за восстановление хранилищ взялись с новой силой.

В частности, в московских бункерах модернизировали лифты - на 3 подъемника потратили 55 миллионов рублей.

Строительные работы при установке лифтов в тоннелях под Москвой (фото: sobesednik.com)

Также удалось установить, что один из столичных бункеров снабжен системой контроля параметров воздушной среды. Ее стоимость - 112 млн рублей.

Это оборудование способно постоянно дистанционно контролировать радиационную обстановку и измерять уровень ионизирующих излучений. А охранники этих хранилищ имеют мобильные дозиметры гамма-излучения.

А вот для охраны строительства у Ямантау специально закупили квадрокоптеры DJI Mavic 2 стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей за аппарат.

Все бункеры, конечно, строят на средства налогоплательщиков РФ.