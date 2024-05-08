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Як виглядають дружини Усика і Ф’юрі: фото "перших леді" боксерів

Як виглядають дружини Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Вже 18 травня відбудеться довгоочікуваний бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі. З цієї нагоди й особисте життя боксерів починає дуже цікавити прихильників.

Саме тому РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про дружин відомих боксерів.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Instagram-профілі Катерини та Періс, Вікіпедія, Daily Mail.

Як виглядає та чим живе Катерина Усик

Катерина - сильна особистість і справжня дружина чемпіона, яка вже змогла довести, наскільки важливою є для Олександра її підтримка, і це стосується не лише боїв, а й життя. 

Катя та Олександр познайомилися ще в школі, а тепер виховують чотирьох дітей і не уявляють життя одне без одного. 

Олександр та Катерина Усик (фото: Getty images)

Жінка є справжньою опорою для боксера, попри його силу та мужність. Вона стала особливою людиною для Олександра за 15 років спільного життя.

Але й окремо від нього Катя привертає до себе достатньо уваги, адже жінка полюбляє ділитися у соцмережах своїм життям. 

Дружина чемпіона активно веде Instagram, де вона показує, як проводить свій час, виховує дітей, береже домашній затишок та зберігає свою красу, яка захоплює Усика так само як і багато років тому. 

Про якусь іншу діяльність Катерини, немає жодної інформації, адже цього дружина Усика не афішує у соцмережі.

Чим живе Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Хто така і як виглядає Періс Ф’юрі 

Періс і Тайсон вважаються однією із найміцніших пар Великої Британії. Вони разом вже понад 20 років, за які встигли народити 7 дітей і досягти чималих вершин разом. 

Як відомо, Періс доволі популярна особистість, адже дружина чемпіона займається моделінгом, пише книжки про злети й падіння свого коханого, а також про виховання дітей і подружнє життя. 

Хто така Періс Ф'юрі (фото: Getty images) 

Усе своє життя жінка присвятила Тайсону та дітям, оскільки вийшла заміж у 19 років, і навіть не встигла отримати вищої освіти. Проте це не завадило їй стати успішною письменницею та цікавою медійною особистістю.

Також не будемо упускати того факту, що вона мати аж 7 дітей, а це неймовірна робота, і над собою в тому числі.

Але з сімейними обов’язками їй допомагає чоловік, який безмежно кохає її та залюбки виховує дітей, коли має вільний час. Таку мудру систему відносин також запровадила Періс.

Чим живе дружина Тайсона Ф'юрі (фото: instagram.com/parisfury1)

Раніше ми розповідали, що Олександр Усик вчетверте став батьком.

Також читайте, як Леннокс Льюїс поділився міркуваннями щодо прогресу Олександра Усика перед поєдинком з Ф'юрі.

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