Як виглядав Володимир Зеленський у шкільні роки: дитячі фото президента

Володимир Зеленський народився і провів дитинство у Кривому Розі. Ще з ранніх років він був дуже життєрадісним і творчим хлопчиком.

Його мати, Римма Володимирівна, в одному з інтерв’ю ділилася, що маленький Вова із задоволенням відвідував дитячий садок, де завжди був у центрі уваги й знаходив спільну мову з усіма.

Володимир Зеленський з мамою у дитинстві (фото з відкритих джерел)

Майбутній комік і президент ще в дитячому садку легко об'єднував навколо себе дітей, вигадуючи веселі ігри, розповідаючи кумедні історії та жартуючи.

Повернувшись додому, він із задоволенням грався кухонним приладдям. Особливу цікавість у маленького Володимира викликала стара радянська м’ясорубка, з якою він міг проводити чимало часу.

Володимир Зеленський зліва (фото з відкритих джерел)

Мама лідера країни також ділилася, що у шкільні роки Володимир із задоволенням відвідував заняття і найбільше цікавився гуманітарними предметами, навіть попри те, що його батько був математиком.

Володимир Зеленський зліва (фото з відкритих джерел)

"Він здібний хлопець був! З усіх предметів з ним не було проблем - сам усе вивчав, але більше до гуманітарних наук схильність простежувалася. Хоча тато у нас математик", - ділилася вона.

Бабуся Зеленського, Ольга Семенівна, згадувала, що в дитячі роки він проявляв неабияку активність і талант. Хлопчик цікавився музикою, займався важкою атлетикою, танцями та колекціонував марки.

"Олександр Семенович свого часу непогано штангу штовхав, син теж зайнявся важкою атлетикою. Вова вже заробив перший розряд по штанзі, але потім припинив займатися: побоявся, що не зросте. Марки збирав - стільки альбомів у нас залишилося! Із задоволенням їздив в літні табори, привозив купу грамот: завжди у всьому брав участь і володів талантом збирати навколо себе людей, залучати у щось. Музикою займався, грав на піаніно", - розповідала бабуся.

Зеленський з однокласниками (фото з відкритих джерел)

Майбутній президент, як і більшість дітей, інколи хуліганив у школі та навіть пропускав заняття.

Водночас він був відповідальним учнем і виконував обов’язки старости класу. Через це саме йому першому діставалося від вчителів за будь-які дрібні пустощі.

Володимир Зеленський у дитинстві і молодості (фото з відкритих джерел)