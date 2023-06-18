Как выглядел Киев во время и после Великой Отечественной войны: архивные фото 1941-1949 годов

Киев сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. 19 сентября 1941 немцы зашли в столицу в Украину и началась страшная оккупация города, которая длилась около двух лет. На тот момент жителей оставалось едва 400 тысяч человек, остальные - ушли на войну или эвакуировались.

Как выглядел Киев во время войны, а также сразу после ее окончания, показали на странице сообществе "Спрага" в Facebook.

Киев во время войны

В 1941-1943 году оккупанты создали в столице два концентрационных лагеря - Дарницкий и Сырецкий, в которых погибло более 90 тысяч человек. Еще около 100 тысяч человек были угнаны в Германию.

Для массовых расстрелов использовали урочище Бабий Яр. По подсчетам историков, там могли погибнуть от 70 до 200 тысяч человек.

За время оккупации Киев дважды был охвачен сильным пожаром. 24 сентября 1991 года - огнем охватило всю центральную часть столицы после серии взрывов. Горела улица Городецкого, Крещатик, Институтская и нынешний Майдан.

Как выглядел Киев в 1941-1943 гг.

Второй пожар произошел в ноябре 1943 года. Немцы сожгли Киевский университет, нынешнюю Парламентскую библиотеку и дома в центре города. Также сильно пострадал Успенский собор - он был взорван 3 ноября 1941 года.

Как выглядел Киев в 1941-1943 гг

За время оккупации было разрушено около тысячи домов, уничтожены все мосты через Днепр, разграблены все музеи, библиотеки, театры. Город остался без канализации и водопровода, транспорт не работал. Из 400 тысяч человек в городе уцелело едва 180 тысяч. 6 ноября 1943 года Киев был освобожден.

Как выглядел Киев в 1943 году

Киев после войны

Центральную часть столицы Украины восстанавливать начали быстро. Уже после 1945 года в городе были восстановлены все центральные улицы, начал ходить транспорт, ремонтируют мосты.

"Некоторые места просто не узнать, некоторые знакомы. Но славный город снова ожил, после огненного урагана войны", - указано под фото.

Как выглядел Киев в 1945-1949 гг.