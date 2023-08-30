Як виглядатиме iPhone 15: дизайн, колір та технічні характеристики всіх моделей

Apple планує представити моделі iPhone 15 на заході Wonderlust, який відбудеться 12 вересня . А попередні замовлення на всі моделі смартфона, включаючи Pro та Pro Max, ймовірно, будуть прийматися з 15 вересня.

І хоча презентація ще не відбулася, але експерти вже встигли повідати про те, яким буде іPhone 15, а також скільки він коштуватиме. Більше інформації про новий "яблучний" смартфон читайте у нашому матеріалі нижче.

Дизайн

Нові пристрої виглядатимуть подібно до iPhone 14 (фото: MacRumors.com)

За даними ресурсу MacRumors.com, моделі iPhone 15 виглядатимуть подібно до моделей iPhone 14, але виріз у вигляді отвору буде поширено на всю лінійку телефонів. Це означає, що всі пристрої нового iPhone не матимуть виїмки, натомість буде використовуватися Dynamic Island, представлений у моделях iPhone 14 Pro.

Apple продовжить пропонувати чотири моделі: 6,1-дюймовий iPhone 15, 6,1-дюймовий iPhone 15 Pro, 6,7-дюймовий iPhone 15 Max і 6,7-дюймовий iPhone 15 Pro Max.

Параметри кольору

Лінійка з кольорів iPhone 15 (фото: MacRumors.com)

Поточна інформація свідчить про те, що моделі iPhone 15 будуть доступні в синьому, жовтому, кораловому, білому і чорному кольорів.

Синій і кораловий стануть новими відтінками в цьому році, а жовтий, чорний і білий повернуться як стандартні кольори в асортименті.

Візуалізація

Розширений Dynamic Island на IPhone 15 (фото: MacRumors.com)

Фотографія, яка просочилася у мережу, зображує розширений Dynamic Island для всіх моделей iPhone 15. Вона також підтверджує, що дизайн буде схожий на iPhone 14 з незначними змінами. Основні оновлення включають додавання динамічного острова замість виїмки, яка є на iPhone 14.

У той же час нові моделі матимуть дещо змінені кнопки живлення та гучності, при цьому кнопки будуть трохи нижче, ніж на моделях iPhone 14 Pro.

Чохол для IPhone 15 Pro (фото: MacRumors.com)

USB-C

Apple замінює порт Lightning на USB-C на нових пристроях, що дозволить їй відповідати новим правилам, які застосовуються в ЄС.

Ці правила вимагають, щоб компанія виробляла iPhone з портами USB-C у Європі, тому компанія повинна або змінити дизайн у всьому світі, або розробити спеціальні iPhone для продажу на континенті.

Після цього переходу Mac, iPhone і iPad заряджатимуться за допомогою USB-C, що дозволить клієнтам Apple заряджати свої пристрої за одним стандартом зарядки.

Замість порт Lightning на нових моделях буде присутній порт USB-C (фото: MacRumors.com)

Швидкість зарядки

Принаймні деякі з моделей iPhone 15 можуть підтримувати швидкість зарядки до 35 Вт, що дозволить швидше заряджати за допомогою відповідного адаптера живлення.

Невідомо, чи буде ця функція доступна для всіх моделей iPhone 15 чи лише для моделей iPhone 15 Pro.

Бездротова зарядка

Моделі iPhone 15 підтримуватимуть як зарядку MagSafe, так і новий стандарт Qi2, що дозволить заряджати 15 Вт від аксесуарів сторонніх виробників.

Це забезпечить швидшу бездротову зарядку навіть від аксесуарів, які офіційно не підтримують MagSafe, якщо ці аксесуари використовують Qi2.

Кабелі USB-C відповідного кольору

Кожен кабель буде відповідати відтінку моделі iPhone 15 (фото: MacRumors.com)

Наразі Apple продає iPhone із кабелем білого кольору, але для таких пристроїв, як iMac, вона використовувала кольорові дроти. За чутками, кожен кабель буде доступний у кольорі, який буде відповідати відтінку моделі iPhone 15.

Також кабель USB-C, який постачається в комплекті з моделями iPhone 15, може бути на 50% довшим - він матиме 1,5 метра замість одного.

Оновлення камери

Аналітик Apple Мін-Чі Куо вважає, що iPhone 15 і iPhone 15 Plus матимуть 48-мегапіксельну камеру, технологію, яку Apple представила в iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max.

Нова конструкція багатошарового датчика дозволить об’єктиву вловлювати більше світла для покращення роботи камери в умовах слабкого освітлення.

Технологія Periscope Lens для iPhone 15 Pro Max

Метод перископічного об’єктива пропонує можливості оптичного масштабування, які перевищують можливості стандартного телеоб’єктива, що забезпечує 5-кратне або навіть 10-кратне оптичне збільшення.

З перископічним об’єктивом можливості збільшення iPhone будуть значно розширені, оскільки поточні моделі Pro обмежені 3-кратним збільшенням.

Лоток для SIM-карти

Apple з випуском моделей iPhone 14 прибрала лоток для SIM-карти в пристроях, що продаються в США.

З появою моделей iPhone 15 і iPhone 15 Pro лоток для SIM-карти може бути знятий і в інших країнах.

Ремонтопридатність

З iPhone 14 і iPhone 14 Plus Apple додала оновлений дизайн корпусу, який полегшує їх відкриття для заміни заднього скла.

Ця зміна збережеться і в новій лінійці iPhone. Усі моделі iPhone можна буде відкривати з передньої та задньої сторін, що призведе до зниження вартості ремонту пошкодженого заднього скла.

Цінова політика

Експерт Марк Гурман вважає, що Apple може підняти ціну на iPhone 15 Pro і Pro Max.

Підвищення цін також запропонував аналітик Джефф Пу, який вважає, що Apple може почати оцінювати iPhone 15 Pro від 1099 доларів США, порівняно з 999 доларів США за iPhone 14 Pro.

При цьому підвищення цін на стандартні моделі iPhone 15 не очікується, а початкова модель iPhone 15 має коштувати від 799 доларів.