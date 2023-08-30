Как будет выглядеть iPhone 15: дизайн, цвет и технические характеристики всех моделей

Apple планирует представить модели iPhone 15 на мероприятии Wonderlust, которое состоится 12 сентября . А предварительные заказы на все модели смартфона, включая Pro и Pro Max, предположительно будут приниматься с 15 сентября.

И хотя презентация еще не состоялась, но эксперты уже успели поведать о том, каким будет iPhone 15, а также во сколько он обойдется. Больше информации о новом "яблочном" смартфоне читайте в нашем материале ниже.

Дизайн

Новые устройства будут выглядеть подобно iPhone 14 (фото: MacRumors.com)

По данным ресурса MacRumors.com, модели iPhone 15 будут выглядеть подобно моделям iPhone 14, но вырез в виде отверстия будет распространен на всю линейку телефонов. Это означает, что все устройства нового iPhone будут без выемки, вместо этого будет использоваться Dynamic Island, представленный в моделях iPhone 14 Pro.

Apple продолжит предлагать четыре модели: 6,1-дюймовый iPhone 15, 6,1-дюймовый iPhone 15 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 15 Max и 6,7-дюймовый iPhone 15 Pro Max.

Параметры цвета

Линейка из цветов iPhone 15 (фото: MacRumors.com)

Текущая информация свидетельствует о том, что модели iPhone 15 будут доступны в синем, желтом, коралловом, белом и черном цветах.

Синий и коралловый станут новыми оттенками в этом году, а желтый, черный и белый вернутся как стандартные цвета в ассортименте.

Визуализация

Расширенный Dynamic Island на iPhone 15 (фото: MacRumors.com)

Просочившаяся в сеть фотография показывает расширенный Dynamic Island для всех моделей iPhone 15. Она также подтверждает, что дизайн будет похож на iPhone 14 с незначительными изменениями. Основные обновления включают добавление динамического острова вместо выемки на iPhone 14.

В то же время, новые модели будут иметь несколько измененные кнопки питания и громкости, при этом кнопки будут несколько ниже, чем на моделях iPhone 14 Pro.

Чехол для iPhone 15 Pro (фото: MacRumors.com)

USB-C

Apple заменяет порт Lightning на USB-C на новых устройствах, что позволит ей соответствовать новым правилам, применяемым в ЕС.

Эти правила требуют, чтобы компания производила iPhone с портами USB-C в Европе, поэтому компания должна либо изменить дизайн по всему миру, либо разработать специальные iPhone для продажи на континенте.

После этого перехода Mac, iPhone и iPad будут заряжаться с помощью USB-C, что позволит клиентам Apple заряжать свои устройства по одному стандарту зарядки.

Вместо порта Lightning на новых моделях будет присутствовать порт USB-C (фото: MacRumors.com)

Скорость зарядки

По крайней мере, некоторые из моделей iPhone 15 могут поддерживать скорость зарядки до 35 Вт, что позволит быстрее заряжать телефон с помощью соответствующего адаптера питания.

Неизвестно, будет ли эта функция доступна для всех моделей iPhone 15, или только для iPhone 15 Pro.

Беспроводная зарядка

Модели iPhone 15 будут поддерживать как зарядку MagSafe, так и новый стандарт Qi2, что позволит заряжать 15 Вт от аксессуаров сторонних производителей.

Это обеспечит более быструю беспроводную зарядку даже от аксессуаров, официально не поддерживающих MagSafe, если эти аксессуары используют Qi2.

Кабели USB-C соответствующего цвета

Каждый кабель будет соответствовать оттенку модели iPhone 15 (фото: MacRumors.com)

Apple продает iPhone с кабелем белого цвета, но для таких устройств, как iMac, она использовала цветные провода. По слухам каждый кабель будет доступен в цвете, который будет соответствовать оттенку модели iPhone 15.

Также кабель USB-C, поставляемый в комплекте с моделями iPhone 15, может быть на 50% длиннее - он будет иметь 1,5 метра вместо одного.

Обновление камеры

Аналитик Apple Мин-Чи Куо считает, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут иметь 48-мегапиксельную камеру, технологию, которую Apple представила в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Новая конструкция многослойного датчика позволит объективу улавливать больше света для улучшения работы камеры в условиях слабого освещения.

Технология Periscope Lens для iPhone 15 Pro Max

Метод перископического объектива предлагает возможности оптического масштабирования, превышающие возможности стандартного телеобъектива, обеспечивающего 5-кратное или даже 10-кратное оптическое увеличение.

С перископическим объективом возможности увеличения iPhone будут значительно расширены, поскольку текущие модели Pro ограничены 3-кратным увеличением.

Лоток для SIM-карты

Apple с выпуском моделей iPhone 14 убрала лоток для SIM-карты в продающихся в США устройствах.

С появлением моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro лоток для SIM-карты может быть снят и в других странах.

Ремонтопригодность

С iPhone 14 и iPhone 14 Plus Apple добавила обновленный дизайн корпуса, облегчающий их открытие для замены заднего стекла.

Это изменение сохранится и в новой линейке iPhone. Все модели iPhone можно открывать с передней и задней сторон, что приведет к снижению стоимости ремонта поврежденного заднего стекла.

Ценовая политика

Эксперт Марк Гурман считает, что Apple может поднять цену на iPhone 15 Pro и Pro Max.

Повышение цен также предложил аналитик Джефф Пу, считающий, что Apple может начать оценивать iPhone 15 Pro от 1099 долларов США по сравнению с 999 долларов США за iPhone 14 Pro.

При этом повышение цен на стандартные модели iPhone 15 не ожидается, а самая дешевая модель iPhone 15 должна стоить от 799 долларов.