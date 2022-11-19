Як виглядати молодшою за допомогою макіяжу: прості хитрощі для жінок

Вибирайте світлішу помаду

Візажисти кажуть, що темні відтінки не варто обирати для зрілої шкіри, тому що губи з віком стають тоншими. Щоб помада не виглядала занадто суворою, вибирайте рожево-червоні або нюдові відтінки.

Також варто триматися подалі від персикових, оскільки вони можуть надати жовтизни зубам. А якщо ви хочете нанести лише помаду, то додайте хоча б легку рум'яну, адже нанесення кольору на губи може зробити вас старшою.

Змахніть рум'янами вище

Нанесення рум'ян у найвищій точці вилиці створить миттєве підняття щоки. Візажист Сенді Лінтер запропонувала наносити колір круговими рухами та вибирати теплий рожевий, абрикосовий або бронзовий, оскільки вони створюють менший контраст.

Деякі візажисти пропонують використовувати кремові рум'яна, оскільки вони краще розтушовуються. Гуру макіяжу Мадонни Джина Брук каже, що для візуального ліфтингу обличчя, треба наносити рум'яна на "яблучка" щік, потім додати хайлайтер в центрі вилиць та розтушувати його до скронь.

Для ефекту ліфтингу робіть усі рухи пензлем знизу вверх (фото: Freepik)

Підведіть очі олівцем

Рідка підводка популярна серед молодих шанувальниць макіяжу. Але з віком краще спробувати замість неї кремовий і м'який олівець для очей. М'якість класичного кольорового або гелевого олівця збільшує очі краще, ніж рідкі підводки.

Для тих, хто має опущені повіки, розтушуйте підводку на зовнішніх кутах за допомогою ватної палички або спеціального плоского пензлика.

Інвестуйте в якісний коректор

Тонкі лінії та зморшки можна приховати залежно від бази, яку ви використовуєте для макіяжу. Щоб отримати найкращий результат, візьміть суху форму коректора, який може "зняти роки" з вашого обличчя.

Такий консилер не містить стільки олії, як звичайний, тому він не рухається обличчям і добре приховує пігментні плями.

Згущувати брови

Кажуть, що густі брови є ознакою молодості, тому правильно їх заповнити дуже важливо. Рекомендується наносити колір рухами знизу вгору нейтральним відтінком.

Якщо у вас небагато волосків на бровах, подумайте про прискорення росту брів за допомогою спеціальних засобів.