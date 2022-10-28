Как выглядеть моложе. Супер-способ замаскировать морщины

Морщины и небольшие заломы на лице - это признак изящного старения. Их не обязательно нужно скрывать, но многие женщины желают скрыть эти признаки возраста.

Знаменитый мастер перманентного макияжа Сара Амелия Фогг рассказала Express , как это сделать, если, вы, например, собираетесь на торжественное мероприятие.

Как выглядеть моложе своих лет

Чтобы выглядеть моложе своих лет - лучше нанести меньше макияжа, чем больше. До этого важно подготовить лицо, предварительно проскрабировав его.

Убедитесь, что ваша кожа отшелушена и увлажнена. Мастер мейкапа рекомендует использовать силиконовый праймер в качестве основы, который может помочь смягчить морщины, в основном заполняя морщины, чтобы ваш макияж ложился более гладко.

Использование увлажняющего крема или праймера может творить чудеса для свежего и здорового вида, особенно если вы боретесь с приступами сухости или шелушения кожи.

"Использование базового покрытия также помогает плавно растушевать макияж, продлевает его стойкость и предотвращает необходимость подкрашивания. Я рекомендую сначала увлажнить кожу, затем нанести праймер, оставить на минуту или две, а затем нанести основу", - рассказала Сара.

Вместо спонжа для макияжа Сара рекомендует использовать кисть или даже пальцы для растушевки для "наилучшего покрытия".

Главные ошибки в макияже

"Вы также можете обнаружить, что можете наносить меньше основы, создавая более естественный вид без макияжа", - добавила она.

По словам Сары, многие совершают ошибку, нанося много макияжа. Тем самым, вы покажетесь старше своих лет.

"Нанесение слишком большого количества продукта, как правило, является распространенной ошибкой, которая может состарить вас, будь то продукты для бровей, подводка для глаз или тональный крем", - отметила эксперт.

Вместо этого она рекомендует просто нанести легкий тональный крем, а также немного румян для "естественного, молодого румянца".

Для румян используйте кисть, нанося совсем немного на скулы.