Не додавайте собі віку: зачіски, які старять жінок (фото)

Жінки прекрасні в будь-якому віці, і це факт. Проте часто через незнання основних правил краси вони додають собі віку, навіть не усвідомлюючи цього.

Яку зачіску не варто робити, якщо хочете виглядати молодшою, - дивіться нижче в Styler.

Коса

Ще в давнину заплетена коса асоціювалась із молодістю та дівочою красою, тому не завжди дорослій жінці личить коса. Кращим варіантом буде заплести косу на ніч, щоб зранку прокинутися з кучерявим волоссям.

Начісування

Така зачіска не додасть молодості нікому, бо начісування старить і дорослих жінок, і молоденьких дівчат. Звичайно, мода циклічна, і колись начесане волосся знову буде на піку популярності, але все ж краще відмовитися від такої зачіски.

До того ж така укладка суттєво псує стан волосини. Тому без начісування виграє не тільки ваш зовнішній вигляд, а й здоров'я волосяної цибулини.

Начісування шкодить волоссю (фото: refinery29.com)

Чорний колір волосся

Незмінна аксіома каже, що темні кольори додають віку. Дівчата-підлітки фарбуються саме так, щоб мати старший вигляд, але дорослим жінкам це ні до чого.

Але якщо вам дуже хочеться бути брюнеткою, то є одна хитрість. Оберіть правильну темну базу і зробіть фарбування з висвітленням. За основу візьміть колір на один-два тони світліше вашого природного відтінку волосся.

Пучок

Волосся, зібране в пучок - ще одна згадка про радянське минуле. Не зачісуйте волосся дуже сильно, щоб пучок був тугим. Набагато краще буде додати трохи неакуратності, розтріпавши волосся або діставши з пучка кілька локонів.

Набагато краще робити пучки недбалими (фото: Freepik)

Густий чубчик

Це ще одна досить популярна помилка. Безсумнівно чубчик приховає можливі зморшки на лобі, але він також зробить зовнішність важкою. А, як ми всі знаємо, молодість асоціюється з легкістю.

Прямі пасма, що обрамляють обличчя

У поєднанні з прямим проділом вони можуть підкреслити всі недоліки та не просто видати вік, а ще й накинути пару років. Краще спробуйте додати зачісці легкість, уклавши кінці волосся назовні або всередину.

Які зачіски заберуть декілька років?

Зворотний ефект у зовнішності зроблять наступні комбінації з волоссям:

боб і каре

недбалість в зачісці

легка імітація чубчика

м’які повітряні стрижки

довжина волосся до кінця шиї або трохи вище

Проте насправді зачіска - це лише вишенька на торті в питанні віку. Набагато важливішим є ваше відчуття себе, здорова самооцінка та щоденне почуття впевненості.