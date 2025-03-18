Як виглядати на мільйон зранку? Юлія Буйновська назвала свої ритуали краси

За словами Юлії, після пробудження вона пʼє щонайменше дві склянки води. А протягом дня загалом випиває приблизно півтора-два літри.

Спорт у житті Буйновської - це обов’язково.

"Я люблю відчувати тіло легким та без затисків. Вже більше шести років займаюся йогою та маю свій курс samadhi. Не уявляю своє життя без йоги", - з усмішкою розповідає Юля.



Юлія Буйновська (фото: Новий канал)

Останній місяць акторка працює з лімфою, і тепер до ранкових ритуалів у неї додалося 20 хвилин спеціальної руханки.

Що "навіть не обговорюється", то це догляд за шкірою обличчя.

"Протягом шести років я мала акне і за цей час вивчила свою шкіру ідеально. Тож тепер знаю всі її потреби", - говорить 24-річна Буйновська.

У своєму Instagram вона часто показує та розказує про доглядову косметику. Але її основний меседж - це зволоження шкіри.

"Багато зволоження! Бо за роки винищування косметологами прищів на моєму обличчі активними засобами я й досі поновлюю ph-баланс. Стежте за ним і ви", - радить Юлія.



Юлія Буйновська назвала свої ритуали краси (фото: Новий канал)

Також вона зазначає, що ніколи не пропускає сніданки, і "особливо момент з чашечкою матчі".

"До речі, каву я не пʼю вже другий рік, бо маю від неї сильну тривожність. Хоча раніше вважала, що це енергія", - сміється акторка.

Щодо страв, то Юля не любить солодкі сніданки. Серед її фаворитів - шакшука, вівсяномлинець та солоні вафлі домашнього приготування.



Юлія Буйновська зіграла у новому сезоні серіалу "Будиночок на щастя"(фото: Новий канал)

Нагадаємо, що комедійний серіал "Будиночок на щастя" повертається на екрани Нового каналу з довгоочікуваним шостим сезоном 31 березня о 19:00. Мешканці улюбленої Сеньківки знову готові розважати глядачів своїми життєвими перипетіями та неперевершеним колоритом.

У новому сезоні Буйновська грає таємничу незнайомку, яка полонить серце Макса (Костянтин Войтенко) і змусить його по-новому поглянути на кохання.

Звісно, не обійдеться і без улюбленого подружжя - неперевершених Васі та Любані у виконанні блискучих Назара Задніпровського та Віталіни Біблів. Їхні колоритні фразочки та безмежна харизма знову стануть справжньою окрасою серіалу.

Але не варто забувати про Наталю (Наталка Денисенко) та Машу (Дарія Петрожицька), які раніше боролися за увагу Макса. Чи залишаться вони осторонь нових романтичних подій? Чи стане вже знайомий любовний трикутник несподіваним квадратом? Інтрига закручується максимально!

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