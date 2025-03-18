Как выглядеть на миллион с утра? Юлия Буйновская назвала свои ритуалы красоты

По словам Юлии, после пробуждения она пьет минимум два стакана воды. А в течение дня в целом выпивает примерно полтора-два литра.

Спорт в жизни Буйновской - это обязательно.

"Я люблю чувствовать тело легким и без зажимов. Уже более шести лет занимаюсь йогой и имею свой курс samadhi. Не представляю свою жизнь без йоги", - с улыбкой рассказывает Юля.



Актриса Юлия Буйновская (фото: Новий канал)

Последний месяц актриса работает с лимфой, и теперь к утренним ритуалам у нее добавилось 20 минут специальной зарядки.

Что "даже не обсуждается", так это уход за кожей лица.

"В течение шести лет у меня было акне и за это время я изучила свою кожу идеально. Поэтому теперь знаю все ее потребности", - говорит 24-летняя Буйновская.

В своем Instagram она часто показывает и рассказывает об уходовой косметике. Но ее основной месседж - это увлажнение кожи.

"Много увлажнения! Потому что за годы истребления косметологами прыщей на моем лице активными средствами я до сих пор восстанавливаю ph-баланс. Следите за ним и вы", - советует Юлия.



Юлия Буйновская назвала свои ритуалы красоты (фото: Новий канал)

Также она отмечает, что никогда не пропускает завтраки, и "особенно момент с чашечкой матча".

"Кстати, кофе я не пью уже второй год, потому что у меня от него сильная тревожность. Хотя раньше считала, что это энергия", - смеется актриса.

Что касается блюд, то Юля не любит сладкие завтраки. Среди ее фаворитов - шакшука, овсяноблин и соленые вафли домашнего приготовления.



Юлия Буйновская сыграла в новом сезоне сериала "Будиночок на щастя" (фото: Новий канал)

Напомним, что комедийный сериал "Будиночок на щастя" возвращается на экраны Нового канала с долгожданным шестым сезоном 31 марта в 19:00. Жители любимой Сеньковки снова готовы развлекать зрителей своими жизненными перипетиями и непревзойденным колоритом.

В новом сезоне Буйновская играет таинственную незнакомку, которая пленит сердце Макса (Константин Войтенко) и заставит его по-новому взглянуть на любовь.

Конечно, не обойдется и без любимых супругов - непревзойденных Васи и Любани в исполнении блестящих Назара Заднепровского и Виталины Библив. Их колоритные фразочки и безграничная харизма снова станут настоящим украшением сериала.

Но не стоит забывать и о Наталье (Наталка Денисенко) и Маше (Дарья Петрожицкая), которые ранее боролись за внимание Макса. Останутся ли они в стороне от новых романтических событий? Станет ли уже знакомый любовный треугольник неожиданным квадратом? Интрига закручивается максимально!

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