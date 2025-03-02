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Як виглядає весняний тренд манікюру, який одразу ж піднімає настрій (фото)

Модний манікюр на весну 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Манікюр з ромашками - це один з популярних варіантів дизайну нігтів, що надає весняної легкості та свіжості будь-якому образу. Ромашки символізують природну красу, простоту і невимушеність, тому такий манікюр підійде для будь-якої пори року, але особливо актуальний навесні 2025 року.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило докладніше розповісти про цей дизайн.

Ромашки на нігтях - ідеальний варіант повсякденного манікюру для ніжних і романтичних дівчат або тих, чия душа бажає модних експериментів цієї весни.

Манікюр з незвичними ромашками (фото: instagram.com/heygreatnails)

Основні ідеї манікюру з ромашками на весну 2025 року

Дрібні ромашки на однотонному покритті

Проста основа - бежевий, персиковий або світло-рожевий кольори - дає змогу ромашкам мати ніжний і ненав'язливий вигляд.

Французький манікюр з ромашками

Нюдова база для французького манікюру з білим кінчиком, на якому малюють маленькі ромашки, створить стильний і натуральний вигляд. Це класика з сучасним флористичним акцентом.

Один акцентний ніготь

Якщо хочеться додати нотку оригінальності, можна зробити один акцентний ніготь на пальці, де буде зображена велика ромашка або композиція з квіток, а решту нігтів залишити однотонними.

Ромашки на прозорому тлі

Ще один варіант - це поєднання прозорого або світло-бежевого фону з ромашками, що надає ефекту легкості.

Манікюр з ромашками (фото: instagram.com/naileditbeauty)

Варіанти манікюру з ромашками на весну 2025 року

На нігтях можна зобразити як окремі квітки ромашок, так і цілу композицію з декількох, які розташовуються на кожному нігті. Використовуються як маленькі, ніжні ромашки, так і більші, помітніші.

Френч і манікюр з ромашками (фото: instagram.com/polakierowana_klaudia.gagracz)

Фон манікюру може бути різним: класичним однотонним (білим, бежевим, рожевим або будь-яким іншим кольором), або ж з ефектом омбре, що надає додаткової граціозності. Ромашки чудово виглядають на пастельних кольорах, але можуть бути поєднані й з більш яскравими відтінками.

Манікюр з ромашками (фото: instagram.com/heygreatnails)

Ромашки можуть бути доповнені додатковими елементами, такими як стрази, блискітки, фольга або різноманітні лінії.

Весняний манікюр з ромашками (фото: instagram.com/heygreatnails)

Легкий і ніжний пастельний рожевий фон ідеально підходить для створення ефекту романтичного манікюру. Ромашки можна нанести на кілька нігтів або на один, щоб зробити акцент.

Рожевий манікюр з ромашками (фото: instagram.com/linyatricks)

Манікюр нюд з ромашками - це відмінний варіант для тих, хто любить елегантність і природність. Такий дизайн має стриманий, але дуже стильний і свіжий вигляд завдяки акценту на кольорах.

Нюдовий манікюр з ромашками (фото: instagram.com/mannacured)

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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram майстрів манікюру: polakierowana_klaudia.gagracz, heygreatnails, linyatricks, mannacured, bymollyq, naileditbeauty.

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