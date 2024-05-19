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В Усика після бою з Ф'юрі підозрювали перелом щелепи: що відомо про стан боксера

Неділя 19 травня 2024 05:11
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В Усика після бою з Ф'юрі підозрювали перелом щелепи: що відомо про стан боксера Фото: Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українець Олександр Усик після переможного бою з британським боксером Тайсоном Ф'юрі змушений був відправитись до лікарні через підозру на перелом щелепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out.

Через свій візит до лікарні Усик не був присутній на прес-конференції, яка відбулась після бою. Як повідомив промоутер українця Олександр Красюк, Усик відправився у лікарню за рекомендацією лікарів.

Пізніше Усик все ж приїхав на пресконференцію та був там разом із Красюком. Під час спілкування з журналістами на обличчі українця були помітні гематоми, отримані після пропущених ударів від Тайсона.

Нагадаємо, сьогодні вночі Олександр Усик за рішенням суддів здолав британського боксера Тайсона Ф'юрі та здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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