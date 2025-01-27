Як виглядає та що публікує у соцмережах Наомі Гірма, яка стала найдорожчою футболісткою в історії

Американка Наомі Гірма стала найдорожчою футболісткою в історії. "Челсі" придбав спортсменку у "Сан-Дієго" за 1,1 млн доларів.

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Перехід Наомі Гірми

Дотепер рекорд утримував перехід замбійської футболістки Рейчел Кунданаджі з "Реала" до американського "Бей" - за 862 тисячі доларів у 2024 році.

24-річна Гірма стала другою футболісткою в історії найдорожчих трансферів. Минулого року Майра Рамірес перейшла до "Челсі" з іспанського "Леванте" за 544 тисячі доларів.

26 січня клуб Жіночої Суперліги офіційно оголосив про підписання контракту з Наомі на 4,5 роки. Того ж дня її представили вболівальникам на матчі проти "Арсеналу" на "Стемфорд Брідж".

Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma)

Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma)

Кар’єра Наомі Гірми

Футболістка виступала за національні збірні США до 20 років, а також за команди старшого віку. Вона була капітаном збірної U-20, а в грудні 2020 року отримала нагороду "Найкращий молодий гравець року" від футболу США.

У червні 2023 року Наомі включили до складу збірної США на Чемпіонат світу серед жінок 2023 року в Австралії та Новій Зеландії. Вона стала стартовим захисником у першому матчі групового етапу проти В'єтнаму й відзначилася тактичною передачею, яка призвела до другого голу Америки у тій грі.

Гірму назвали найкращою гравчинею року за версією US Soccer у 2023 році. Вона стала першим захисником в історії, який отримав цю нагороду, завдяки неймовірному показнику - команда пропускала в середньому лише 0,17 голів за гру протягом року, що стало рекордом.

У 2024 році Наомі представляла США на перших турнірах CONCACAF W Gold Cup 2024 і SheBelieves Cup 2024, і була включена до списку 18 гравців на Літні Олімпійські ігри-2024 у Франції. Вона стала єдиним гравцем, який провів кожну хвилину турніру, аж до гри за золоту медаль проти Бразилії, яку Сполучені Штати виграли з рахунком 1:0 після голу Мелорі Свонсон.

Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma)

Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma)

Стиль гри Наомі

Гірма вважається однією з найкращих центральних захисників у світі. Вона відома холоднокровністю, інтелектом і лідерством на полі. Спортсменка має чудову здатність займати правильну позицію, перешкоджати атакам суперників і використовувати швидкість у ключових моментах.

Головний тренер США Емма Хейс у 2024 році назвала Наомі "найкращим захисником, якого вона коли-небудь бачила".

Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma)

Соціальні мережі футболістки

На Instagram Гірми підписано майже 200 тисяч людей. Вона активно ділиться моментами своєї спортивної кар’єри, а також публікує фотографії з подорожей і відпочинку з близькими. Проте більшість її постів присвячені саме футболу.

Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наомі Гірма (фото: instagram.com/naomi_girma)