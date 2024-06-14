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Знаменита футболістка стане першою тренеркою чоловічої профі-команди в Україні

Полтава, П'ятниця 14 червня 2024 12:58
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Знаменита футболістка стане першою тренеркою чоловічої профі-команди в Україні Фото: Ія Андрущак працюватиме на дорослому рівні (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Головна тренерка полтавської "Ворскли" U-19 Ія Андрущак піде на підвищення і в наступному сезоні працюватиме в Другій лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український футбол".

37-річна фахівчиня очолить новачка третього за рангом дивізіону України. Замість юнацької команди "зелено-білих" українка тренуватиме резерв – "Ворсклу-2".

Полтавський клуб вирішив сформувати другу команду з футболістів 2004 року народження і молодших. Із ними впродовж минулого сезону працювала Андрущак. Отже, керівництво "Ворскли" вирішило зробити тренерку першою жінкою на чолі однієї з команд у професіональному футболі України.

Андрущак очолила "Ворсклу" U-19 на початку листопада. Під її керівництвом юні "зелено-білі" здобули 9 перемог, 3 матчі звели внічию і зазнали п'яти поразок. Полтавці фінішували на 9-й сходинці Чемпіонату юнацьких команд УПЛ.

Хто така Ія Андрущак

Уродженка Санкт-Петербурга, де в університеті навчалася її мати. Виросла в Хмельницькому, в 14 років почала займатися футболом у місцевій ДЮСШ №1.

На дорослому рівні дебютувала в 2003 році в складі чернігівської "Легенди". Пізніше захищала кольори харківського "Житлобуда-1", російських "Кубаночки" та "Зірки-2005". Останні роки ігрової кар'єри провела в "Житлобуді-2", що трансформувався в жіночу команду "Ворскли".

П'ятиразова чемпіонка України, дворазова чемпіонка Росії, 10 разів тріумфувала в Кубку України та здобула два Кубки Росії. У лавах збірної України півзахисниця зіграла 58 матчів (2 м'ячі).

До слова, раніше пригадали топ-5 переїздів у "Динамо" футболістів із Донбасу на фоні трансферу Піхальонка.

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