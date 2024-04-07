Як виглядає сльоза під мікроскопом. На таке ви точно не очікували (відео)

Блогер з ніком Micro Zoom Guy, який показує, як виглядають звичайні речі під мікроскопом, вразив мережу. Цього разу він продемонстрував, який вигляд має сльоза, якщо подивитися на неї крізь макрокамеру.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогер поділився в Instagram.
Так, чоловік вирішив піднести до ока спеціальне скло, аби на нього капнула сльоза. Потім він подивився на рідину під мікроскопом.
Виявилося, що сльоза "намалювала" дуже цікаві "візерунки". Кристалізація призвела до того, що рідина стала нагадувати сніжинку, з унікальним малюнком.
Сльоза під мікроскопом (скріншоти)
Уся річ у тому, що в сльозі, залежно від її типу (базальна, рефлекторна та психічна) містяться різні речовини. Саме вони створюють такі "візерунки" під час кристалізації.
Побачене вразило користувачів. Вони пишуть:
Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, як "жалить" кропива під мікроскопом.
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