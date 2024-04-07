UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як виглядає сльоза під мікроскопом. На таке ви точно не очікували (відео)

Як кристалізується сльоза (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогер з ніком Micro Zoom Guy, який показує, як виглядають звичайні речі під мікроскопом, вразив мережу. Цього разу він продемонстрував, який вигляд має сльоза, якщо подивитися на неї крізь макрокамеру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогер поділився в Instagram.

Як виглядає сльоза під мікроскопом 

Так, чоловік вирішив піднести до ока спеціальне скло, аби на нього капнула сльоза. Потім він подивився на рідину під мікроскопом. 

Виявилося, що сльоза "намалювала" дуже цікаві "візерунки". Кристалізація призвела до того, що рідина стала нагадувати сніжинку, з унікальним малюнком.

Сльоза під мікроскопом (скріншоти)

Уся річ у тому, що в сльозі, залежно від її типу (базальна, рефлекторна та психічна) містяться різні речовини. Саме вони створюють такі "візерунки" під час кристалізації.

Сльоза під мікроскопом - відео

 

Як реагує мережа

Побачене вразило користувачів. Вони пишуть:

  • "Було б дуже цікаво побачити сльози суму та радості"
  • "Нарешті ти це зробив. Дуже красиво, дякую"
  • "Вау, це щось неймовірне"
  • "Це так чудово, ніби магія"
  • "Дуже дивно, але цікаво".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, як "жалить" кропива під мікроскопом.

Окрім цього, днями стало відомо, яка звичка китайців здасться вам дивною, але вона корисна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві факти