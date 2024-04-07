Як виглядає сльоза під мікроскопом. На таке ви точно не очікували (відео)

Як виглядає сльоза під мікроскопом

Так, чоловік вирішив піднести до ока спеціальне скло, аби на нього капнула сльоза. Потім він подивився на рідину під мікроскопом.

Виявилося, що сльоза "намалювала" дуже цікаві "візерунки". Кристалізація призвела до того, що рідина стала нагадувати сніжинку, з унікальним малюнком.

Сльоза під мікроскопом (скріншоти)

Уся річ у тому, що в сльозі, залежно від її типу (базальна, рефлекторна та психічна) містяться різні речовини. Саме вони створюють такі "візерунки" під час кристалізації.

Сльоза під мікроскопом - відео

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