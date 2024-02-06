Як виглядає російський аеродром Оленья, з якого злітають літаки з ракетами бомбити Україну

Аеродром "Оленья" в Росії - це одне з летовищ, з якого вилітають літаки з ракетами бомбити Україну.

Як воно виглядає та де саме знаходиться, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telagram-канал Monitoring.

Де знаходиться аеродром "Оленья"

Летовище знаходиться за 92 кілометра від Мурманську та побудоване ще в 1950- роках.

З початком російського вторгнення в Україну авіабаза Оленья стала одним із російських аеродромів, що використовується для завдання ракетних ударів з літаків Ту-95 по території України.

Наразі показані супутникові фото з аеродрому на момент 4 лютого.

На них видно, що на аеродромі "Оленья" перебували десятки російських літаків, серед яких:

10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

35 стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 (32 з яких – донори або ж не використовуються);

3 військово-транспортних літаки Ан-12;

винищувачі Су-30СМ (вони зазвичай супроводжують бомбардувальники під час ракетних атак).

Так виглядає аеродром "Оленья" у РФ з супутника (фото: Monitoring)

Зазначимо, що OSINT-аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до нових ракетних ударів.