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Як виглядає російський аеродром Оленья, з якого злітають літаки з ракетами бомбити Україну

Росія, Вівторок 06 лютого 2024 10:17
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Як виглядає російський аеродром Оленья, з якого злітають літаки з ракетами бомбити Україну Фото: Як виглядає аеродром Оленья в Росії (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Аеродром "Оленья" в Росії - це одне з летовищ, з якого вилітають літаки з ракетами бомбити Україну.

Як воно виглядає та де саме знаходиться, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telagram-канал Monitoring.

Де знаходиться аеродром "Оленья"

Летовище знаходиться за 92 кілометра від Мурманську та побудоване ще в 1950- роках.

З початком російського вторгнення в Україну авіабаза Оленья стала одним із російських аеродромів, що використовується для завдання ракетних ударів з літаків Ту-95 по території України.

Наразі показані супутникові фото з аеродрому на момент 4 лютого.

На них видно, що на аеродромі "Оленья" перебували десятки російських літаків, серед яких:

  • 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;
  • 35 стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 (32 з яких – донори або ж не використовуються);
  • 3 військово-транспортних літаки Ан-12;
  • винищувачі Су-30СМ (вони зазвичай супроводжують бомбардувальники під час ракетних атак).

Як виглядає російський аеродром Оленья, з якого злітають літаки з ракетами бомбити УкраїнуЯк виглядає російський аеродром Оленья, з якого злітають літаки з ракетами бомбити УкраїнуЯк виглядає російський аеродром Оленья, з якого злітають літаки з ракетами бомбити УкраїнуЯк виглядає російський аеродром Оленья, з якого злітають літаки з ракетами бомбити УкраїнуЯк виглядає російський аеродром Оленья, з якого злітають літаки з ракетами бомбити УкраїнуЯк виглядає російський аеродром Оленья, з якого злітають літаки з ракетами бомбити УкраїнуЯк виглядає російський аеродром Оленья, з якого злітають літаки з ракетами бомбити УкраїнуЯк виглядає російський аеродром Оленья, з якого злітають літаки з ракетами бомбити УкраїнуТак виглядає аеродром "Оленья" у РФ з супутника (фото: Monitoring)

Зазначимо, що OSINT-аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до нових ракетних ударів.

Дивіться також, як виглядає аеродром "Енгельс-2", з якого взлітають літаки бомбити українські міста.

До речі, військова ЗСУ розповіла, що зробила б при зустрічі з татом-росіянином.

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