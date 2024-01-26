Ось як виглядає аеродром "Енгельс-2", з якого взлітають літаки бомбити українські міста (фото)

Як виглядає російський аеродром, з якого запускають ракети по Україні (колаж РБК-Україна)

Аеродром "Енгельс-2" в Ростовській області РФ - це одне з місць, з якого взлітають літаки з ракетами з ціллю бомбити українські міста.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в мережі з'явилися світлини з супутника, їх опублікували в Telegram-каналі Monitoring.

Станом на 23.01.2024 на аеродромі знаходилось 9 бортів авіації 6х Ту-95мс;

2х Ту-160;

1х Іл-76/78. Додатково на супутникових знімках можна побачити арсенал ракетної зброї. Станом на 23.01.2024 (дата знімку) підготовку до нанесення ракетного удару не відмічено. Так виглядає російський аеродром "Енгельс-2", з якого відлітають літаки бомбити Україну (фото: t.me/monitorwarr) Ось так виглядає аеродром не з супутника.