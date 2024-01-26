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Ось як виглядає аеродром "Енгельс-2", з якого взлітають літаки бомбити українські міста (фото)

П'ятниця 26 січня 2024 12:25
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Ось як виглядає аеродром "Енгельс-2", з якого взлітають літаки бомбити українські міста (фото) Як виглядає російський аеродром, з якого запускають ракети по Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Аеродром "Енгельс-2" в Ростовській області РФ - це одне з місць, з якого взлітають літаки з ракетами з ціллю бомбити українські міста.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в мережі з'явилися світлини з супутника, їх опублікували в Telegram-каналі Monitoring.

Станом на 23.01.2024 на аеродромі знаходилось 9 бортів авіації

  • 6х Ту-95мс;
  • 2х Ту-160;
  • 1х Іл-76/78.

Додатково на супутникових знімках можна побачити арсенал ракетної зброї. Станом на 23.01.2024 (дата знімку) підготовку до нанесення ракетного удару не відмічено.

Ось як виглядає аеродром &quot;Енгельс-2&quot;, з якого взлітають літаки бомбити українські міста (фото)Ось як виглядає аеродром &quot;Енгельс-2&quot;, з якого взлітають літаки бомбити українські міста (фото)Ось як виглядає аеродром &quot;Енгельс-2&quot;, з якого взлітають літаки бомбити українські міста (фото)Ось як виглядає аеродром &quot;Енгельс-2&quot;, з якого взлітають літаки бомбити українські міста (фото)Так виглядає російський аеродром "Енгельс-2", з якого відлітають літаки бомбити Україну (фото: t.me/monitorwarr)

Ось так виглядає аеродром не з супутника.

Ось як виглядає аеродром &quot;Енгельс-2&quot;, з якого взлітають літаки бомбити українські міста (фото)Ось як виглядає аеродром &quot;Енгельс-2&quot;, з якого взлітають літаки бомбити українські міста (фото)

Нагадаємо, що в Харкові російська ракета вбила дружину та доньку спортсмена, який служить у ЗСУ.

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Російська Федерація ракетный удар
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