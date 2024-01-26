Ось як виглядає аеродром "Енгельс-2", з якого взлітають літаки бомбити українські міста (фото)
Як виглядає російський аеродром, з якого запускають ракети по Україні (колаж РБК-Україна)
Аеродром "Енгельс-2" в Ростовській області РФ - це одне з місць, з якого взлітають літаки з ракетами з ціллю бомбити українські міста.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в мережі з'явилися світлини з супутника, їх опублікували в Telegram-каналі Monitoring.
Станом на 23.01.2024 на аеродромі знаходилось 9 бортів авіації
- 6х Ту-95мс;
- 2х Ту-160;
- 1х Іл-76/78.
Додатково на супутникових знімках можна побачити арсенал ракетної зброї. Станом на 23.01.2024 (дата знімку) підготовку до нанесення ракетного удару не відмічено.
Так виглядає російський аеродром "Енгельс-2", з якого відлітають літаки бомбити Україну (фото: t.me/monitorwarr)
Ось так виглядає аеродром не з супутника.
Нагадаємо, що в Харкові російська ракета вбила дружину та доньку спортсмена, який служить у ЗСУ.