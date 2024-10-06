Як виглядає найстаріший крокодил у світі, у якого понад 10 тисяч нащадків (відео)

Найстарший крокодил на планеті вражає не лише своїм віком, але й числом нащадків. Цей гігант, якому понад 100 років, має понад 10 тисяч нащадків. Генрі - це справжня легенда дикої природи!

Як виглядає найстарший крокодил у світі Генрі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Iflscience .

Скільки важить найстаріший крокодил

У віці 123 років Генрі є найстарішим відомим крокодилом у світі. За всі ці десятиліття за плечима Генрі накопичив гігантські розміри. Надзвичайно здоровенний крокодил має розміри понад 5 метрів від морди до хвоста і важить 700 кілограмів.

Для розуміння, середній нільський крокодил виростає до 4,5 метрів і важить близько 410 кілограмів. Попри свою назву, цей вид можна зустріти на значній території Африки.

Скільки років Генрі насправді

Вважається, що Генрі народився приблизно в 1900 році серед боліт дельти Окаванго в Ботсвані, згідно з інформацію Crocworld Conservation Center в Південній Африці, де він живе з 1985 року.

Після прибуття в Crocworld Генрі спаровувався щонайменше з 6 самками, що змусило його доглядачів припустити, що менш ніж за 40 років він породив понад 10 000 нащадків.

Його день народження святкують 16 грудня, тому цього року йому виповниться 124 роки. Однак, оскільки він народився в дикій природі, точна дата його народження невідома.

В одному з британських шоу розповідали, що Генрі був спійманий у 1903 році ловцем слонів на ім'я Сер Генрі. Однак є й інша інформація - на сайті Crocworld стверджується, Що Генрі провів більшу частину свого життя в дельті Окаванго.

Найстаріший крокодил у світі на ім'я Генрі(Кадри з відео)

Де зараз живе крокодил Генрі

Зараз він живе з іншим старим крокодилом на ім’я Колгейт, якому приблизно 90 років. Загально відомий факт, що в неволі крокодили можуть досягати 100-річного віку.

Кілька вчених припустили, що деякі крокодили можуть проявляти певний ступінь незначного старіння. Це термін, який використовується для опису організмів, які не виявляють ознак біологічного старіння.

Чи помирають крокодили від старості

Дослідники стверджують, що крокодили, теоретично, не вмирають від "старості", а лише піддаються зовнішнім факторам, таким як голод, нещасні випадки чи хвороби.

Було б помилковим припустити, що крокодили безсмертні в будь-якому сенсі, хоча цілком очевидно, що вони демонструють надзвичайне довголіття, особливо порівняно з іншими тваринами їх розміру.

Вчені вважають, що існує багато факторів, які впливають на міцність цих тварин. Хоча є дослідження, в яких припускається, що здоров'я крокодилів може бути пов'язано з великою кількістю різних мікроорганізмів, що знаходяться в крокодилячому стравоході.

В одному з досліджень робиться висновок: "Враховуючи важливість кишкової мікрофлори для фізіології його хазяїна, ми вважаємо, що мікрофлора кишечника крокодила та/або його метаболіти виробляють речовини, які сприяють їх довголіттю".