Как выглядит старейший крокодил в мире, у которого более 10 тысяч наследников (видео)

Старейший крокодил на планете поражает не только своим возрастом, но и числом потомков. Это гигант, которому более 100 лет, имеет более 10 тысяч наследников. Генри - настоящая легенда дикой природы!

Как выглядит старейший крокодил в мире Генри, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Iflscience .

Сколько весит старейший крокодил

В возрасте 123 лет Генри является самым старым известным крокодилом в мире. За все эти десятилетия за плечами Генри накопил огромные размеры. Очень здоровенный крокодил имеет размеры более 5 метров от морды до хвоста и весит 700 килограммов.

Для понимания, средний нильский крокодил вырастает до 4,5 метров и весит около 410 килограммов. Несмотря на свое название этот вид можно встретить на значительной территории Африки.

Сколько лет на самом деле Генри

Считается, что Генри родился примерно в 1900 году среди болот дельты Окаванго в Ботсване, согласно информации Crocworld Conservation Center в Южной Африке, где он живет с 1985 года.

По прибытии в Crocworld Генри спаривался по меньшей мере с 6 самками, что заставило его смотрителей предположить, что менее чем за 40 лет он породил более 10 000 потомков.

Его день рождения отмечают 16 декабря, поэтому в этом году ему исполнится 124 года. Однако поскольку он родился в дикой природе, точная дата его рождения неизвестна.

В одном из британских шоу рассказывали, что Генри был пойман в 1903 году ловцом слонов по имени Сэр Генри. Однако есть и другая информация - на сайте Crocworld утверждается, что Генри провел большую часть своей жизни в дельте Окаванго.

Старейший крокодил в мире по имени Генри(Кадры из видео)

Где сейчас живет крокодил Генри

Сейчас он живет с другим старым крокодилом по имени Колгейт, которому примерно 90 лет. Общеизвестен факт, что в неволе крокодилы могут достигать 100-летнего возраста.

Несколько ученых предположили, что некоторые крокодилы могут проявлять определенную степень незначительного старения. Это термин, используемый для описания организмов, не обнаруживающих признаков биологического старения.

Умирают ли крокодилы от старости

Исследователи утверждают, что крокодилы теоретически не умирают от "старости", а лишь подвергаются внешним факторам, таким как голод, несчастные случаи или болезни.

Было бы ошибочным предположить, что крокодилы бессмертны в любом смысле, хотя совершенно очевидно, что они демонстрируют чрезвычайное долголетие, особенно по сравнению с другими животными их размера.

Ученые считают, что существует много факторов, влияющих на крепость этих животных. Хотя есть исследования, в которых предполагается, что здоровье крокодилов может быть связано с большим количеством различных микроорганизмов, находящихся в крокодиловых пищеводах.

В одном из исследований делается вывод: "Учитывая важность кишечной микрофлоры для физиологии его хозяина, мы считаем, что микрофлора кишечника крокодила и/или метаболиты производят вещества, способствующие их долголетию".