Как выглядит самая модная верхняя одежда на весну 2025: стильный образ на каждый день

Тренч - это классический и универсальный элемент одежды, который можно носить в зависимости от сезона и стиля. Особенно актуальный такой фасон одежды весной.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фешн-блогерши Anouk Yve рассказывает, как в новом сезоне носить тренч.

Тренч - модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: он обычно двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади. Шьют его из шерстяной или хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающим эффектом, а также из кожи или эко-кожи. Тренч можно носить поверх свитера, водолазки или кардигана, чтобы создать многослойный стиль.

Как выбрать тренч

Цвет

Тренч или, как его еще называют тренчкот, традиционно бывает бежевым, но вы можете выбрать и другие оттенки, такие как черный, темно-синий или даже яркие цвета.

Длина

Тренчи бывают разной длины - от коротких до длинных. Подбирайте длину, которая лучше всего подходит к вашему типу фигуры.

Классический стиль

Комбинируйте с деловым стилем: наденьте тренч с платьем-рубашкой или брюками с высокой талией и строгими ботинками. Такой комплект всегда выглядит элегантно.

С юбкой: тренч хорошо смотрится с прямыми или А-силуэта юбками. Это добавит образу изысканности.

Стиль casual

С джинсами: наденьте тренч с джинсами и удобными кроссовками. Это будет стильный и комфортный образ для повседневных дел.

С худи и спортивной обувью: для более расслабленного варианта можно надеть тренч поверх худи и завершить образ кроссовками.

Как носить тренч весной 2025

Популярная фешн-блогерша Anouk Yve показала, как можно стилизовать тренч. Для этого она надела белые джинсы и лонгслив. Сверху она накинула клетчатую рубашку в бежево-коричневой гамме, которая сейчас на пике популярности.



Как носить тренч (фото: instagram.com/anoukyve)

А чтобы завершить многослойный лук, блогерша одела бежевый тренч. Также она продемонстрировала интересный прием стилизации – рукава рубашки она подвернула так, чтобы они выглядывали. Таким образом она также подчеркнула самую тонкую часть тела - запястье.



Анук Иве (фото: instagram.com/anoukyve)

Завершить стильный образ блогерша решила зелеными слингбеками с узкими носками, а также сумкой молочного оттенка.