Як виглядає наймодніша шкіряна куртка на весну 2025: дружина Усика задає тренди
Шкіряна куртка - головний must-have весняного гардероба, а цього сезону вона зазнала стильної трансформації. Яскравим прикладом стала нещодавня поява дружини Олександра Усика Катерини в ультрамодній моделі.
Яку куртку вибрати, щоб бути в тренді цієї весни, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Як Катерина Усик носить шкіряну куртку
Дружина Усика вибрала чорну куртку в стилі 1990-х з акцентом на талії. Як правило, це об'ємні моделі прямого крою і з широкими плечима, натхненні модою тих часів. Можна приглянути модель з підкресленою талією, наприклад з поясом або куліскою, які надають жіночності та елегантності.
Катерина Усик показала модну куртку на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Шкіряну куртку дружина українського боксера доповнила широкими штанами коричневого відтінку, а також ботильйонами.
Дружина Усика показала модний лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Також вона додала в образ сонцезахисні окуляри. Від макіяжу, зачіски та інших аксесуарів вона відмовилася.
Дружина Усика показала лук на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
З чим поєднувати шкіряну куртку навесні 2025
Оверсайз і обтислі речі
Масивна байкерська куртка або куртка 90-х має чудовий вигляд з лосинами, мініспідницею, обтислою трикотажною сукнею. Це створює баланс між об'ємом і жіночністю.
Повний total black
Шкіряна куртка + чорна водолазка + шкіряна мініспідниця або джинси.
Додай акцент: чоботи з металевими деталями, ланцюги або масивні окуляри.
Дуже в тренді - total black з різних фактур: матова шкіра + лакована + денім.
Зі світлими або яскравими акцентами
Біла або кольорова шкіряна куртка - мастхев 2025 року. Поєднуйте її з нейтральним низом (бежеві штани, сіра спідниця) або з яскравим акцентом, наприклад, червоним взуттям.
Кежуал з нотками ретро
Шкіряна куртка + джинси-кльош + кросівки або лофери. Додайте окуляри в стилі 70-х або шовкову хустку на голову - вийде модний ретро-лук.
З ноткою романтики
Дуже цікаве поєднання: шкіряна косуха + легка сукня з квітковим принтом. Можна додати високі чоботи або грубі черевики - і отримаєте ідеальний баланс жорсткості та ніжності.
Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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