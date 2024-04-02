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Як виглядає молодий "бойфренд" Енн Гетевей: ви точно його знаєте

Енн Гетевей з Ніколасом Голіциним (фото: instagram.com/nicholasgalitzine)
Автор: Юлія Любченко

У Енн Гетевей зʼявився молодий “бойфренд”, щоправда, лише у кіно, але ж який він гарний.

Як виглядає партнер відомої акторки у фільмі, вирішило розповісти РБК-Україна (проект Styler).

Як виглядає молодий "бойфренд" Енн Гетевей

Енн знялась у новій мелодрамі, де її партнером став зірка фільму “Пурпурові серця” - молодий та привабливий Ніколас Голіцин. 

Саме з ним можна побачити акторку в останній час на світських заходах та червоних доріжках. Кіношна парочка вже неодноразово демонструвала романтичні спільні кадри, щоб підтримати свої амплуа.  

У фільмі "The Idea of You" з Енн Гетевей та Ніколас Голіцин виступають у головних ролях та грають закохану парочку з різницею у віці. 

Кадри з фільму "Думкою про тебе"

А, як відомо, глядачі часто приймають історії кохання у кіно за реальні, і цей фільм - не виключення. Тим паче, що Ніколас дійсно дуже привабливий молодий чоловік, а Гетевей у свої 41 виглядає набагато молодшою. 

Романтична комедія знята за мотивами однойменного роману Робіна Лі та розповідає історію кохання розлученої матері-одиначки Солен і вокаліста найпопулярнішого бойсбенда на планеті Хейса.

Енн Гетевей та Ніколас Голіцин (фото: instagram.com/nicholasgalitzine)

Та якщо у фільмі такий роман можливий, то у реальному житті акторка вже багато років заміжня і має міцну родину. 


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