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Как выглядит молодой "бойфренд" Энн Хэтэуэй: вы точно его знаете

Энн Хэтэуэй с Николасом Голицыным (фото: instagram.com/nicholasgalitzine)
Автор: Юлия Любченко

У Энн Хэтэуэй появился молодой "бойфренд", правда, только в кино, но как он хорош.

Как выглядит партнер известной актрисы в фильме, решило поведать РБК-Украина (проект Styler).

Как выглядит молодой "бойфренд" Энн Хэтэуэй

Энн снялась в новой мелодраме, где ее партнером стал звезда фильма "Пурпурные сердца" - молодой и привлекательный Николас Голицын.

Именно с ним можно увидеть актрису в последнее время на светских закатах и красных дорожках. Киношная парочка уже не раз демонстрировала романтические общие кадры, чтобы поддержать свои амплуа.

В фильме "The Idea of You" с Энн Хэтэуэй и Николас Голицын выступают в главных ролях и играют влюбленную парочку с разницей в возрасте.

Фото из фильма "Мыслями о тебе"

А, как известно, зрители часто принимают истории любви в кино за реальные, и этот фильм - не исключение. Тем более, что Николас действительно очень привлекательный молодой человек, а Хэтэуэй в свои 41 выглядит гораздо моложе.

Романтическая комедия снята по мотивам одноименного романа Робина Ли и рассказывает историю любви разведенной матери-одиночки Солен и вокалиста популярнейшего бойсбенда на планете Хейса.

Энн Гетевей и Николас Голицын (фото: instagram.com/nicholasgalitzine)

Но если в фильме такой роман возможен, то в реальной жизни актриса уже много лет замужем и имеет крепкую семью.


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