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Як виглядає могила Руслани Писанки: чорний граніт та справжнє прізвище (фото)

П'ятниця 17 листопада 2023 22:28
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Як виглядає могила Руслани Писанки: чорний граніт та справжнє прізвище (фото) Писанка померла 19 липня 2022 року (фото: instagram.com/pisankaruslana)
Автор: Поліна Іваненко

17 листопада свій 58-ий день народження мала б відзначати відома артистка Руслана Писанка, але її життя забрала хвороба. У цей день стало відомо, як виглядає могила зірка та де її поховали.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на OBOZ.UA.

Де поховали Писанку

Прах артистки привезли до України. Її поховали у Києві на Берковецькому кладовищі. 17 листопада пам'ятник Писанки освятили.

До могили прийшов чоловік зірки Ігор Ісаков та її друзі з колегами. Він зізнався, що дуже хвилювався перед днем народження Писанки.

Чоловік не знав, чи встигнуть майстри виготовити пам'ятник для його дружини. Втім, усе вдалося. Пам'ятні дошки для Писанки та її мами, яку поховано поруч із нею, усе ж встигли виготовити та встановити вчасно.

Як виглядає могила Руслани Писанки: чорний граніт та справжнє прізвище (фото)Артистка та її чоловік (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Як виглядає могила Писанки - фото пам'ятника

Над місцем поховання праху артистки було встановлено дошку з чорного граніту. На чорно-білому портреті-гравюрі Писанку зобразили усміхненою.

На самому пам'ятнику вигравіювано справжнє прізвище зірки. Мало хто знає, але "Писанка" - творчий псевдонім артистки. Насправді ж її прізвище - Писанко.

Як виглядає могила Руслани Писанки: чорний граніт та справжнє прізвище (фото)

Могила Писанки (фото: news.obozrevatel.com)

Тепер прах артистки та її матері буде покоїтися поруч з могилами їхніх родичів. Як відомо, Писанка померла у Німеччині. Але потім її чоловік привіз прах до колумбарію Спасо-Преображенського собору.

Нещодавно ж зірку та її матір, яка померла незадовго до того, як не стало самої Писанки, перепоховали саме на Берковецькому кладовищі.

Нагадаємо, раніше чоловік артистки пояснив, чому вирішив перепоховати її прах та розповів про сон, через який він пішов на такий крок.

Окрім цього, Ісаков вже розповідав про боротьбу з хворобою дружини, яка дізналася про неї випадково.

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