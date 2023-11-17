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Как выглядит могила Русланы Писанки: черный гранит и настоящая фамилия (фото)

Пятница 17 ноября 2023 22:28
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Как выглядит могила Русланы Писанки: черный гранит и настоящая фамилия (фото) Писанка скончалась 19 июля 2022 года (фото: instagram.com/pisankaruslana)
Автор: Полина Иваненко

17 ноября свой 58-й день рождения должна была отмечать известная артистка Руслана Писанка, но ее жизнь унесла болезнь. В этот день стало известно, как выглядит могила звезды и где ее похоронили.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на OBOZ.UA.

Где похоронили Писанку

Прах умершей артистки привезли в Украину. Ее похоронили в Киеве на Берковецком кладбище. 17 ноября памятник Писанки освятили.

К могиле пришел мужч звезды Игорь Исаков и его друзья с коллегами. Он признался, что очень переживал перед днем рождения Писанки.

Мужчина не знал, успеют ли мастера изготовить памятник для его жены. Впрочем, все удалось. Памятные доски для Писанки и ее мамы, которая похоронена рядом с ней, все же успели изготовить и установить вовремя.

Как выглядит могила Русланы Писанки: черный гранит и настоящая фамилия (фото)Артистка и ее муж (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Как выглядит могила Писанки - фото памятника

Над местом захоронения праха артистки была установлена доска из черного гранита. Улыбающуюся Писанку изобразили черно-белом портрете-гравюре.

На самом памятнике выгравирована настоящая фамилия звезды. Мало кто знает, но "Писанка" - творческий псевдоним артистки. На самом же деле ее фамилия - Писанко.

Как выглядит могила Русланы Писанки: черный гранит и настоящая фамилия (фото)

Могила Писанки (фото: news.obozrevatel.com)

Теперь прах артистки и ее матери будут покоиться рядом с могилами их родственников. Как известно, Писанка умерла в Германии. Но потом ее муж привез прах в колумбарий Спасо-Преображенского собора.

Недавно звезду и ее мать, умершую незадолго до того, как не стало самой Писанки, перезахоронили именно на Берковецком кладбище.

Напомним, ранее муж артистки объяснил, почему решил перезахоронить ее прах и рассказал о сне, из-за которого он пошел на такой шаг.

Кроме этого, Исаков уже рассказывал о борьбе с болезнью жены, которая узнала о ней случайно.

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