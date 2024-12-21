Ідеї новорічного манікюру 2025: стильні та святкові варіанти для довгих нігтів

Багато хто вже почав підготовку до Різдва і Нового року. І якщо ви вже підібрали гарну сукню або незвичне вбрання, саме час доповнити образ святковим манікюром. Для манікюру на Новий рік 2025 можна вибрати яскраві, елегантні та стильні варіанти, які будуть ідеально поєднуватися з атмосферою веселощів.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас стильні ідеї незвичного манікюру в новорічній тематиці.

Нюд з акцентами

Прозорий нейл-арт - один з головних трендів року, що минає. Багато знаменитостей все частіше демонструють у соцмережах нюдові нігті або, як їх ще називають, "голі нігті" без яскравого покриття.

Для любительок стриманіших варіантів ідеально підійдуть нюдові відтінки з яскравими акцентами: стразами, золотими смужками або невеликими елементами фольги на одному-двох нігтях.

Ніжний нюдовий манікюр (фото: instagram.com/brushedbyb_)

Манікюр зі щасливим відтінком 2025 року

Зелений манікюр - це чудовий вибір для святкування Нового року-2025. Цей колір асоціюється з символами природи, а в деяких культурах - з багатством і процвітанням.

Якщо ви не хочете однотонний манікюр, поекспериментуйте і зробіть незвичний дизайн. На білому або нюдовому тлі можна створити геометричний манікюр з тонкими вертикальними смужками зеленого, червоного і сріблястого кольорів. Кожна смужка може бути виконана за допомогою тонкого пензля або з використанням стрічки для нігтів, щоб домогтися чіткості ліній.

Незвичайний нейл-арт на Новий рік (фото: instagram.com/amyytran)

Різнобарвний манікюр

Різнобарвний манікюр із золотистим, синім, червоним, перловим і зеленим - це чудовий вибір для яскравого і стильного образу на Новий рік або інше свято. Поєднання таких насичених і елегантних відтінків дасть змогу створити цікаві акценти на нігтях.

Святковий манікюр (фото: instagram.com/melanated.mani)

Червоний манікюр із золотом

Червоний манікюр із золотистим акцентом - це класичне поєднання, яке має елегантний і святковий вигляд, ідеально підходить для новорічних урочистостей, Різдва або інших важливих подій. Такий манікюр привертає увагу і додає яскравості, а золотисті акценти надають йому особливої розкоші та стилю.

Червоний манікюр з бантиком (фото: instagram.com/melanated.mani)

Манікюр "різні ручки"

Якщо ви не можете визначитися з одним кольором для різдвяного або новорічного манікюру, зробіть дизайн "різні ручки". Наприклад, одну руку покрийте одним кольором лаку, а другу іншим або ж додайте цікавий дизайн у схожих тонах.

Як варіант на одній руці - насичений смарагдовий відтінок, який називають щасливим кольором 2025 року, а на другій - яскраво-червоний колір. Доповнити однотонний манікюр можна френчем такого ж кольору, але з блискітками.

Манікюр "різні ручки" (фото: instagram.com/pop_polished)