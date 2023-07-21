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Як виглядає у Києві тунель під Дніпром, який ще називали "сталінським метро" (фото)

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Київ, П'ятниця 21 липня 2023 12:58
Як виглядає у Києві тунель під Дніпром, який ще називали "сталінським метро" (фото) Як виглядає "сталінське метро" у Києві (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Мало хто знає, що у Києві є секретні тунелі. Один із них - це так звана "труба", "сталінське метро", "підводний човен". Споруді майже 100 років, вона будувалася в умовах повної таємності.

Що відомо про секретний об'єкт та його фото - дивіться у матеріалі Styler.

У чому суть проекту

Судячи з чуток, весь задум був ідеєю Сталіна. Спочатку секретний тунель мав з'єднати обидва береги Дніпра та забезпечити постачання продовольства на випадок знищення звичайних мостів у разі війни. Але будівництву об'єкту завадила Друга світова війна.

Як виглядає у Києві тунель під Дніпром, який ще називали &quot;сталінським метро&quot; (фото)Так виглядало будівництво 1938 року

Бетонну конструкцію (кесон) почали будувати у 1936 році, коли СРСР готувався до війни. Кесон повинен поміщатись під воду або під ґрунт на велику глибину, щоб утворити підземну камеру. Спершу так і планувалося.

До речі, до будівництва залучили засуджених до смертної кари, військових та співробітників КДБ. Багато хто з них тут загинув, а тіла навіть не прибирали. Мешканці Києва кажуть, що у тунелі досі чути голоси робітників, які тут загинули.

Як виглядає у Києві тунель під Дніпром, який ще називали &quot;сталінським метро&quot; (фото)Так виглядав кесон у 60-х роках (фото: kievtoyou.com)

У 1935-1936 роках було розроблено проекти двох підземних тунелів, а ще через два роки почалося їх втілення. Будівництво вважалося об'єктом №1 та за документами проходило під грифом "Цілком таємно". Все, що пов'язане з тунелем, оповите таємницями, хоча у роботах було задіяно понад 12 тисяч людей.

Перший тунель починався у Пирогово, проходив під Жуковим островом (нині острів Водників), під селом Осокорки та закінчувався у Бортничах. За проектом він має бути 6,5 кілометра. Але на той час збудували лише один кілометр.

Друга підземна траса мала початися неподалік сьогоднішньої станції метро "Почайна", пройти до урочища Наталка, потім під Дніпром на Труханів острів, до Десенки і вийти на Вигурівщину. Але будівництво так і не розпочалося, усе перекинули на військові ресурси.

У 1941 році була виконана десята частина робіт, у тому числі побудована електростанція в районі залізничного вокзалу, яка повинна була забезпечувати тунелі, що споруджуються, електрикою. Ця електростанція працює досі. Також було споруджено деякі ділянки тунелів під Дніпром.

Як виглядає у Києві тунель під Дніпром, який ще називали &quot;сталінським метро&quot; (фото)Недобудований тунель на Оболоні (фото: wikipedia.org)

Після звільнення Києва у 1944 році будівництво відновили, але воно вже не було таким масштабним, як раніше. Остаточно його припинили 1949-го, вважали недоцільним.

Останки тунелів під Дніпром можна побачити у Києві й досі. Кесон на Оболоні користується популярністю у дітей та підлітків, його навіть планували переобладнати під невеликий розважальний центр чи музей.

Як виглядає у Києві тунель під Дніпром, який ще називали &quot;сталінським метро&quot; (фото)Як виглядає у Києві тунель під Дніпром, який ще називали &quot;сталінським метро&quot; (фото)Затоплений тунель під Дніпром (фото: Сергій Демченко)

До речі, на півострові у Дніпрі збудують елітний ЖК. Вже є перші фото.

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