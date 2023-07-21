Как выглядит в Киеве тоннель под Днепром, который еще называли "сталинским метро" (фото)

Мало кто знает, что в Киеве есть секретные тоннели. Один из них - это так называемая "труба", "сталинское метро", "подводная лодка". Сооружению почти 100 лет, оно строилось в условиях полной секретности.

Что известно о секретном объекте и его фото - смотрите в материале Styler.

В чем суть проекта

Судя по слухам, вся задумка была идеей Сталина. Изначально секретный тоннель должен были соединить оба берега Днепра и обеспечить поставку продовольствия на случай уничтожения обычных мостов в случае войны. Но строительству объекта помешала Вторая мировая война.

Так выглядело строительство в 1938 году

Бетонную конструкцию (кессон) начали строить в 1936 году, когда СССР готовился к войне. Кессон должен помещаться под воду или под грунт на большую глубину, чтобы образовать подземную камеру. Вначале так и планировалось.

Кстати, к строительству привлекли осужденных к смертной каре, военных и сотрудников КГБ. Многие из них тут погибли, а тела даже не убирали. Жители Киева говорят, что в туннеле до сих пор слышны голоса рабочих, которые тут погибли.

Так выглядел кессон в 60-х годах (фото: kievtoyou.com)

В 1935-1936 годах были разработаны проекты двух подземных тоннелей, а через два года началось их воплощение. Строительство считалось объектом №1 и по документам проходило под грифом "Совершенно секретно". Все, что связано с тоннелем, окутано тайнами, хотя в работах было задействовано более 12 тысяч человек.

Первый тоннель начинался в Пирогово, проходил под Жуковым островом (ныне остров Водников), под селом Осокорки и заканчивался в Бортничах. По проекту он должен быть 6,5 километра. Но в то время построили всего один километр.

Вторая подземная трасса должна была начаться недалеко от сегодняшней станции метро "Почайна", пройти к урочищу Наталка, затем под Днепром на Труханов остров, к Десенке и выйти на Выгуровщину. Но строительство так и не началось, все перебросили на военные ресурсы.

В 1941 году была выполнена десятая часть работ, в том числе построена электростанция в районе железнодорожного вокзала, которая должна была обеспечивать сооружаемые тоннели электричеством. Эта электростанция работает до сих пор. Также были сооружены некоторые участки тоннелей под Днепром.

Недостроенный туннель на Оболони (фото: wikipedia.org)

После освобождения Киева в 1944 году строительство возобновили, но оно уже не было таким масштабным, как раньше. Окончательно его прекратили в 1949-м, сочли нецелесообразным.

Останки тоннелей под Днепром можно увидеть в Киеве и по сей день. Кессон на Оболони пользуется популярностью у детей и подростков, его даже планировали переоборудовать под небольшой развлекательный центр или музей.

Затопленный туннель под Днепром (фото: Сергей Демченко)