На півострові в Дніпрі зведуть елітний ЖК. Вже є перші фото
У Дніпрі на півострові планують звести новий сучасний ЖК з елітними приватними будинками, а також упорядкувати територію міської набережної.
Візуалізацією проєкту поділилось архітектурне бюро Archоbraz в Facebook.
Як виглядатиме новий ЖК
Новий житловий квартал планують збудувати у провулку Широкий.
У розробці проєкту архітектори акцентували увагу на формуванні якісного благоустрою громадських просторів та об'єктів обслуговування мешканців міста - магазинів, кафе, дитячого клубу й рекреаційного простору.
Також архітектори пропонують облаштувати міську набережну навколо озера та благоустрій навколо дренажного каналу з дитячим та спортивним майданчиком.
"Ми сподіваємся, що ця пропозиція зацікавить сучасних мешканців міста, які мріяли про власний невеличкий приватний дім у ці непрості часи", - зазначають архітектори.
Додамо, що цей проєкт уже представили на Містобудівній раді.
Ось так виглядатиме новий ЖК (фото: facebook.com/archobraz)
Будинки із власними ділянками та стоянками
Особливістю проєкту є різноманітність запропонованих рішень. Площа будинків складає від 80 до 160 кв. м разом з терасами. До них включені невеличкі індивідуальні прибудинкові ділянки для відпочинку та відкритої стоянки автівок.
"Замість високих штучних огорож ми пропонуємо використовувати зелені огорожі висотою 1.2-1.4 м. Це підвищить естетику середовища та не заважатиме безпеці мешканців завдяки спільному соціальному контролю самих мешканців за європейським принципом подібної забудови", - наголошують автори проєкту.
Ось так виглядатиме новий ЖК (фото: facebook.com/archobraz)
Також на візуалізації можна помітити, що проєкт нового ЖК передбачає облаштування басейну.
Родзинкою проєкту, за словами архітекторів, є емоційність фасадів і єдність у різноманітті на фоні природного ландшафту.
Ось так виглядатиме новий ЖК (фото: facebook.com/archobraz)
Раніше ми ділились фото проєкту офісних будівель, які планують звести у Львові.
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