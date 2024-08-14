Як виглядає і чим займається сьогодні Марина Кутєпова - дружина Олександра Шовковського

Після гучного розлучення у 2015 році з модельєром Ольгою Альоновою Олександр Шовковський уже багато років щасливий у шлюбі з Мариною Кутєповою, яка є співзасновником їхнього спільного ювелірного будинку.

Як дружина головного тренера київського "Динамо" виглядає сьогодні та що відомо про її життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Олександр Шовковський та Марина Кутєпова (фото: instagram.com/marynakutepova)

Початок відносин із Шовковським

Марина Кутепова - третя дружина Олександра Шовковського. До цього спортсмен був двічі одружений: перший раз він повів під вінець Власту Фірсову, у пари народився син Владислав (1995 р. н.), вдруге - дизайнерку Ольгу Альонову, у шлюбі з якою народилася донька Олександра (2009 р. н.).

Олександр Шовковський та його обраниця на початку відносин (фото: facebook.com/people/Oleksandr-Shovkovskyi)

Для Марини шлюб із Шовковським також став не першим: до цього вона була одружена з російським бізнесменом Сергієм Євланчиком, від якого в неї є син Микита та донька Жасмін.

Діти Кутєпової (фото: instagram.com/marynakutepova)

Причиною розлучення, за словами Кутєпової, стали постійні зради чоловіка: Євланчик не просто мав стосунки на стороні, а й приводив жінок в компанії, де була Марина з їхніми двома маленькими дітьми. У 2016 році суд виніс рішення щодо того, з ким мають залишитися діти Кутєпової та Євланчика - він став на бік матері, а у 2017-му експодружжя підписали мирову угоду.

"Причиною мого розлучення Саша ніколи не був і ніколи не став", - зазначила вона в одному з інтерв'ю.

Пара разом понад 9 років, проте спільних дітей вони не мають.

Олександр Шовковський із дружиною (фото: instagram.com/marynakutepova)

Чим займається Кутєпова

На сьогоднішній день дружина Шовковського займається ювелірним бізнесом. Ювелірний бренд SaSho (так Олександра прозвали вболівальники, коли він ще був воротарем), серед іншого, пропонує золоті запонки з емблемами "Динамо", патріотичні та байкерські мотиви тощо.

Кутєпова займається ювелірним бізнесом (фото: instagram.com/marynakutepova)

Також пара має ще один бізнес - тир "Тактика", який вони відкрили ще у 2016 році на лівому березі столиці, а також магазин зброї та тактичного спорядження. У березні 2023 року вони відкрили другий тир і ще один магазин на правому березі Києва.

Бізнес-леді в прикрасах свого бренду (фото: instagram.com/marynakutepova)

Як виглядає Кутєпова

У своєму Instagram бізнесвумен часто публікує фото з чоловіком і не втомлюється освідчуватися йому в коханні.

Закохані на відпочинку (фото: instagram.com/marynakutepova)

Також Кутєпова ділиться світлинами з дітьми, що підросли. Її донечці Жасмін цього року виповнилося 16, а синові Микиті - 18.

Марина Кутєпова з дітьми від першого шлюбу (фото: instagram.com/marynakutepova)

Власниця ювелірного бізнесу також виставляє фото з подорожей та ділиться своїми роздумами про життя.

На відпочинку (фото: instagram.com/marynakutepova)

"Я перестала думати про цифри, і це щастя. Я нарешті зрозуміла, що вік - це стан душі, іноді мені 18, іноді 6-7, іноді і більше 100. Я перестала шукати знайомства і спілкування, нарешті я зрозуміла, що люди, які є в моєму житті, це дорогоцінне каміння, які необхідно зберігати та цінувати більше ніж золото. Я перестала реагувати на думку інших про мене, це ж їхня думка, а не моя", - зазначила Марина в останній публікації.

Дружина Олександра Шовковського (фото: instagram.com/marynakutepova)