Як виглядає гроза з космосу: астронавт поділився унікальним відео з МКС

Який вигляд має гроза на Землі з космосу показав астронавт Маркус Вандт, що брав участь в експедиції на Міжнародній космічній станції (МКС).
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку Marcus Wandt у соцмережі Х (Twitter) розповідає, що відомо про ці унікальні кадри.
Вражаючим відео з космосу, на якому можна побачити потужну грозу на Землі, поділився шведський астронавт Маркус Вандт. Він був учасником експедиції Axiom-3 і провів на Міжнародній космічній станції більше двох тижнів.
"Грози - це потужне й прекрасне явище, яке можна спостерігати навіть із космосу", - наголосив чоловік у своєму дописі.
Він визнав, що йому пощастило, адже він зміг "спіймати досить вражаючу грозу" допоки тестував нову камеру для детальних спостережень за хмарами та дослідженням впливу блискавок у верхніх шарах атмосфери на концентрацію парникових газів.
За словами астронавта, такі кадри можуть допомогти вченим "краще зрозуміти динаміку верхніх шарів атмосфери та хімію в мінливому кліматі".
Крім того, результати подібних досліджень можуть покращити моделювання клімату, атмосфери та погоди.
Нагадаємо, дещо раніше астронавт показав, як виглядає Міжнародна космічна станція всередині.
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