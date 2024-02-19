Як виглядає гроза з космосу: астронавт поділився унікальним відео з МКС

За яких обставин була знята гроза

Вражаючим відео з космосу, на якому можна побачити потужну грозу на Землі, поділився шведський астронавт Маркус Вандт. Він був учасником експедиції Axiom-3 і провів на Міжнародній космічній станції більше двох тижнів.

"Грози - це потужне й прекрасне явище, яке можна спостерігати навіть із космосу", - наголосив чоловік у своєму дописі.

Він визнав, що йому пощастило, адже він зміг "спіймати досить вражаючу грозу" допоки тестував нову камеру для детальних спостережень за хмарами та дослідженням впливу блискавок у верхніх шарах атмосфери на концентрацію парникових газів.

Чим такі кадри можуть допомогти вченим

За словами астронавта, такі кадри можуть допомогти вченим "краще зрозуміти динаміку верхніх шарів атмосфери та хімію в мінливому кліматі".

Крім того, результати подібних досліджень можуть покращити моделювання клімату, атмосфери та погоди.